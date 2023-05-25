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永康就業中心徵才　就YA市集來七逃薪資上看81K

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，27日下午5時至晚上8時，於南紡購物中心-1樓南紡廣場，舉辦「就YA市集來七逃」徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，27日下午5時至晚上8時，於南紡購物中心-1樓南紡廣場，舉辦「就YA市集來七逃」徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

適逢畢業季到來，為協助畢業學子接軌就業市場，並幫忙待業民眾找到好工作，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，27日下午5時至晚上8時，於南紡購物中心-1樓南紡廣場，舉辦「就YA市集來七逃」徵才活動。

共邀集39家優質廠商，提供超過1500個工作機會，其中95％工作機會免工作經驗，超過5成職缺薪資達35K，還有企業祭出月薪最高81K徵求產品製程工程師，歡迎即將畢業的青年與待業民眾，把握機會踴躍參加活動、順利就YA。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，為協助有轉職需求的民眾也能參與徵才活動，本次徵才活動特別於周六晚間辦理，邀集錸恩帕斯科技、直得科技、台灣穗高科技、統一超商、全家便利商店及全聯實業等計39家廠商，釋出產品製程工程師、財務助理管理師、設備工程師、採購專員及國外業務人員、儲備幹部、門市人員及廚藝技師等超過1500個工作機會，產業面向多元包括科技產業、傳統製造業、餐飲服務業及批發零售業等，其中95％職缺免工作經驗，鼓勵即將畢業的青年先來卡位，畢業即就業、無縫接軌。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，27日下午5時至晚上8時，於南紡購物中心-1樓南紡廣場，舉辦「就YA市集來七逃」徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

劉邦棟還說，本次「就YA市集來七逃」徵才活動，有許多南科大廠拋出高薪尋找人才，如直得科技公司祭出起薪40K起，尋求各類工程師、線性馬達儲備幹部及行政英文祕書等多個職缺，台灣穗高科技公司也開出月薪最高68.4K要找航太專案工程師，其中家登精密工業公司更祭出最高81K月薪徵求產品製程工程師；除科技產業外，碳佐麻里則釋出月薪32K起徵求服務人員，深緣及水也祭出月薪最高35K要找烘焙人員，歡迎外縣市子弟返鄉就業，同時也鼓勵外地民眾前來尋職定居，補足轄區產業所需人才。

當天現場除徵才活動外，也設置樂活專區邀請微型創業鳳凰單位、多元單位、庇護工場設攤展售，還有職訓成果展示，提供免費手作DIY活動；此外，為鼓勵民眾踴躍求職，活動現場特別備有早鳥禮贈送、線上簽到禮與賈好嘉闖關活動，只要民眾當日投遞2次履歷，即可兌換禮品，永康就業中心鼓勵民眾先至活動網站(https://ppt.cc/fucy7x)瀏覽鎖定喜愛職缺，若有相關活動問題也歡迎洽詢(06)2038560由專人為您服務。

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