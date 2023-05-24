「綠癌」變寶！池上青年開發小花蔓澤蘭薰香　能驅蚊蟲很特別

▲池上青年培力工作站「民俗植物的五感體驗」活動，開發小花蔓澤蘭薰香。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

國家發展委員會地方創生計畫池上青年培力工作站日前於大坡池環境教育館舉辦民俗植物的五感體驗活動，課程特別邀請台東的植物研究工作者陳俊翰前來分享如何應用民俗植物，當天活動除了可以品嘗到刺蔥麵包、甜更子草風味飲還可以學習到利用瓊崖海棠做哨子和運用小花蔓澤蘭做薰香。

授課講師陳俊翰非常喜歡研究植物，常運用植物進行編織、料理、進行手工藝開發，陳俊翰表示，非常感謝受到邀請來上課，這次課程內容主要是培力池上青年進行飲品、DIY實作，希望讓生活常見的植物都可以有更多應用的價值。

參與課程的李太太表示，透過今天的課程學習到應用小花蔓澤蘭製做薰香，可以驅趕蚊子非常的特別，而用甜更子草做出的風味飲意外的好喝，學習到很多植物原來不是雜草，是很重要的寶貝，未來池上若能發展民俗植物相關體驗或是產業應用加值，應當會相當有趣。

池上青年培力工作站熊良心專案經理趙亭雅表示，非常感謝池上鄉親熱情的參與，課程參與人數爆滿，我們團隊和在地青年、社區今年共創了諸多行動方案當中跟民俗植物相關的包含甜更子草風味飲、鳥糞蕃茄PIZZA、小花蔓澤蘭薰香、月桃草葉粽、銀合歡木作，把生態元素融入商業模式，希望未來可以在市場上永續推廣。

