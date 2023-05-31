桃竹苗分署推45項大專就業學程　結合職場訓練助青年接軌

▲設計系畢業的蔡憶婷透過大專就業學程找到團服設計工作，並在職場留任近一年。（圖／桃竹苗分署提供）



記者楊淑媛／桃園報導

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為鼓勵青年參訓，112學年度大專就業學程結合14所大專院校參與，提出包含有營建機電、數位資訊、醫療照顧、觀光餐旅及文化創意等10大領域、共45項學程，1,521個工作崗位職缺，鼓勵大三、大四學生參與大專就業學程，畢業後順利就業。

設計系畢業的蔡憶婷，從小就愛畫畫，對設計領域充滿興趣，在就讀健行科大數位多媒體設計系期間，她聽到了王柏智老師介紹的「自媒體創作實務學程」，為增加對設計實務領域的相關工作經驗，蔡憶婷毫不考慮就報名選課。在學校的協助下，她在寒假期間進入玩美獨衣國際有限公司進行職場體驗，參與平面及團體服飾設計的工作，這段經驗對她來說非常寶貴，學到了如何與客戶溝通需求以及文書處理排版及製圖工具的使用。

此外，透過學程中的共通課程專業老師的帶領，蔡憶婷也學到就業所需的核心職能，包含職場人際關係經營、團隊協作和問題解決能力等；經過兩個月的訓練後，蔡憶婷因為有了實務經驗，在畢業前就獲得被延攬留任的機會，目前已經在原公司留任1年多且能獨立處理各項業務。

桃竹苗分署長林淑媛表示，許多青年在求職找工作時常感到茫然困惑，不確定自己適合哪種工作或是否能勝任。為了協助青年了解自己的專業與職場的契合度，桃竹苗分署補助各大專院校推動就業學程計畫，幫助大專生提升職涯規劃能力和增加競爭力，該項計畫已推行超過10年。為了使青年的技能更貼合業界需求，今年特別將過去的職場體驗觀摩，改成更為實際的工作崗位訓練，讓學生在學期間就提早進入業界實習並給予工資。

林淑媛更進一步說明，藉由這種「做中學」的紮實訓練模式，不僅提高青年的參訓意願，減少學用落差，企業也能夠從中受益，接觸優秀的人才並提前進行培訓，有效地留住人才並推動組織發展；如工作崗位訓練職缺屬於重點產業，企業將可獲得每人最高7.2萬元的補助，學生在畢業後被留任，也有獎勵金1萬元可領。歡迎有意參訓大專就業學程計畫且符合畢業前2年的在校生資格者，可以透過學校選課報名參加，相關資訊可逕洽各學校系辦公室或至桃竹苗分署官網或電洽訓練推廣科03-4855368-1306、1307、1308。