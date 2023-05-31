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4歲童口吐白沫昏迷抽搐！父急攔警車求開道　3分鐘火速到醫院

▲▼4歲童口吐白沫昏迷抽蓄！父急攔警車求開道，3分鐘火速到醫院。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲4歲童口吐白沫昏迷抽蓄！父急攔警車求開道，3分鐘火速到醫院。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名4歲童29日凌晨在家中突然身體不適、口吐白沫，父母見狀後焦急著開車要送他到醫院急診，但沿途紅綠燈眾多，爸爸擔心送醫來不及，途中看到巡邏警車便按喇叭向警車示意，希望警方協助開道。在員警協助下，原本10分鐘的車程只花3分鐘就抵達急診室，孩童在經送醫治療後無大礙，家屬也對員警深表謝意。

楠梓分局巡佐曹裕榮、警員廖健智29日凌晨12點40分巡邏行經軍校路時，突然有名男駕駛對著警車按喇叭示意，隨後搖下車窗向員警表示，小孩昏迷抽搐且高燒不退，拜託警方幫忙。

▲▼4歲童口吐白沫昏迷抽蓄！父急攔警車求開道，3分鐘火速到醫院。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲警方協助鳴笛開道護送4歲童送急診，3分鐘就抵達醫院門口。（圖／記者賴文萱翻攝）

員警發現情況緊急，立刻協助鳴笛開道，這讓原本約需10分鐘的車程，僅花了3分鐘就抵達醫院急診室門口。經醫師診斷，4歲童的症狀是新冠肺炎確診的病徵，所幸治療後無大礙。

經了解，該名4歲孩童當夜在家中突然身體不適口吐白沫，父母見狀焦急地開車想載到醫院診治，但由於沿途紅綠燈多，一度緊張擔心送醫不及，所幸在路上遇到巡邏員警協助，家屬也對員警熱心服務的精神深表謝意。

楠梓分局呼籲民眾，基於為民服務，在緊急情狀下警車可以協助民眾開道護送，但警車上畢竟沒有救護設備，民眾如遇緊急狀況仍應撥打119通知救護車，才能得到更妥善的照護。

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