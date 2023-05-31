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中國前疾控主任：新冠病毒可能源自實驗室　曾啟動雙重調查

記者黃翊婷／綜合報導

中國科學院院士、中疾控原主任高福日前接受外媒採訪，透露新冠病毒有可能是從實驗室洩漏的，該實驗室曾受到專家雙重調查，對於病毒的起源，不同於中國官方嚴詞否定，他認為可以懷疑任何事情，「那是科學，不能排除任何事。」

▲▼中國疾病預防控制中心主任高福。（圖／翻攝自央視）

▲高福。（圖／翻攝自央視）

根據《BBC》報導，高福去年才從中國疾病預防控制中心退休，日前接受BBC一檔節目採訪，談到新冠病毒起源議題，他表示，「你可以懷疑任何事情，那是科學，不能排除任何事。」

對於新冠病毒的起源，過去曾有一種說法指出，病毒是從武漢實驗室洩漏出去的，但中國嚴詞否認。高福提到，中國政府對武漢病毒研究所進行了「某種調查」，該實驗室受到專家雙重調查，不過，內容並未涉及他所在的疾控中心，雖然沒有看到調查結果，但他認為實驗室應該是遵守了所有規範，並未做出不當行為。

世界衛生組織在今年3月表示，中國發布的資料認為病毒源頭與武漢海鮮市場出售的狸有關，但無法確定疫情起源的確切原因。

新冠疫情爆發至今，全球大約有700萬人染疫死亡，國際社會希望針對病毒源頭進行獨立調查，同時還要追究中國政府在疫情初期隱瞞資訊、延誤疫情防控的責任；甚至有人認為，中國現在仍在試圖掩蓋疫情初期病例上報的失誤，並打算「甩鍋」給美國。

世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞今年4月曾對外表示，中國掌握著了解新冠病毒起源的關鍵，WHO一直要求合作，如果中方願意，那麼大家就能知道當時究竟發生什麼事，以及病毒是如何開始傳播的，他希望北京當局能立即分享相關資料。

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