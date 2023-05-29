醫怨新冠中重症「紙本通報」繁瑣！羅一鈞：放寬通報時效到72小時

▲近期新冠肺炎處於第四波疫情。（圖／記者黃資真攝）

記者趙于婷／台北報導

近期新冠肺炎處於第四波疫情，但有醫師反應，指揮中心解編後，電子通報改為紙本太繁瑣，增加行政流程。對此，疾管署副署長羅一鈞表示，的確有醫療端反應紙本開單作業增加行政負擔，目前已經在研議相關法規，希望之後能恢復，在通報和開單時效方面，預計本周四會修正公告，從原來24小時放寬到72小時。

羅一鈞說明，新冠肺炎自今年5月1日起降階為第四類傳染病，但符合臨床條件及檢驗條件中重症病患仍須於24小時內通報，目前醫療院所可透過疾管署傳染病通報系統（NIDRS）網站或運用醫院電子病歷自動通報（EMR）等方式線上通報。

[廣告]請繼續往下閱讀...

通報後依現行規定，確診個案經醫師評估有隔離治療必要時，得住院隔離治療，並由醫療院所填具「法定傳染病隔離治療建議書」，經醫療機構所屬地方主管機關認定後，由地方主管機關開立紙本「嚴重特殊傳染性肺炎隔離治療通知書」等相關文件送達病患或其家屬。

而在指揮中心解編後，原本規劃的電子開單系統已去任務化，並回歸常態作業，改為紙本。羅一鈞表示，目前已著手規劃通報等作業流程改善方案，包括通報時效由24小時調整為72小時，預估本周將公告修正實施，也會進一步研擬確診中重症通報後，是否都需要開立強制隔離，並討論簡化隔離治療通知書開立作業流程，減輕醫療院所及衛生單位行政負擔。