好想見面！郭台銘連Call 5通電話　強拉柯文哲看海高呼「我們海誓山盟」

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記者袁茵、陳家祥／台北報導

民眾黨2024總統參選人柯文哲30日訪金門，與角逐國民黨提名參選總統失利的鴻海集團創辦人郭台銘同場，兩人同台握手，甚至一同「扶轎」，讓「柯郭配」再次受到外界熱議。據了解，郭台銘30日晚間帶著酒意衝到柯文哲下榻的民宿，劈頭就說要帶柯文哲去看海，還稱「我跟柯文哲海誓山盟」。

據了解，白天2人公開碰面後，郭陣營、陳玉珍就不斷釋出「誠意」想要再次拜會柯文哲，但被柯營幕僚勸退，認為應另外邀約較為正式；但沒想到，柯文哲晚上進行一場演講行程時，國民黨立委陳玉珍突然跑到現場，說要跟柯文哲聊天，後來先離開後，又回頭稱要帶柯文哲拜會「地方人士」，不過因柯文哲要跟金門縣長陳福海會面，所以沒有時間。

▲郭台銘強拉柯文哲看海。（圖／記者袁茵翻攝）

此時，「望柯心切」的郭台銘，晚間竟上演「奪命連環call」，一連打了5、6通電話要找柯文哲，接通後大聲問「柯市長是不是住ＸＸ民宿」，讓柯文哲本人、幕僚都感到相當驚訝。

隨後，柯文哲一行人回到民宿時，發現郭台銘都已經在現場，而且郭台銘的自媒體小組已經準備好拍照與拍影片，儘管柯營告知「先不要拍」，但郭營卻說「我們已經通知媒體到現場了」，且郭台銘疑似上一場行程有喝高粱，帶著幾分酒意，拉著柯文哲說要去看海後，就強行帶走柯，兩人隨即到海邊聊天長達20分鐘。

據了解，當柯文哲、郭台銘到海邊時，一旁已經有1家媒體守候在旁，讓柯營大為不滿；且郭台銘因酒醉而心情大好，在海邊直言「我跟柯市長海誓山盟」，而柯文哲則回以尷尬微笑；最後結束時，郭營的人還拿著攝影機詢問「要不要跟柯文哲說什麼？」郭台銘則稱「月亮代表我的心」，向柯文哲示好。