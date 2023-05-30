賴清德明徵召6強棒選立委　覓才3原則曝：黨內、新世代、深耕基層

▲王閔生、林飛帆、吳沛憶。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中執會31日擬正式提名前黨秘書長林飛帆參選台北市第三選區（中山松山）立委，對戰尋求連任的國民黨立委王鴻薇；提名英系市議員吳沛憶參選台北市第五選區（中正萬華），對戰已表態的無黨籍參選人于美人、國民黨參選人；台北市第八選區（文山）提名蘇系市議員王閔生，挑戰國民黨老將賴士葆。

此外，在非台北市選區方面，擬徵召曾參與立委初選的市議員劉仁照參選民進黨桃園第五選區（平鎮龍潭）立委；苗栗縣第一選區（海線）徵召竹南鎮前鎮長康世明，挑戰可能被國民黨禮讓的現任立委陳超明；高雄市第三選區（左營楠梓）提名菊系市議員李柏毅，對戰國民黨市議員李眉蓁。

民進黨上周公布首波徵召名單，徵召曾經加入時代力量的吳崢、曾柏瑜，並宣布與無黨籍李正皓合作，掀起黨內不平耳語，近日才有跨派系民進黨青年政治工作者及幕僚發起「請民進黨以行動回應徵召與禮讓爭議」連署，呼籲中央應說明艱困選區的定義、公布初選民調、選擇徵召及徵召人選的標準，而第二波徵召名單，清一色以現任議員、曾任黨公職者為主，頗有回應黨內聲浪的味道。

黨內人士說明，這次提名的3個原則是「黨內」、「新世代」、「深耕基層」為主，台北市將推出林飛帆、吳沛憶、王閔生3位戰將，其中兩位深耕基層、服務非常紮實，是問政有力的新世代現任議員，另外，林飛帆也是黨內新世代的重點栽培人物，歷練過黨職；桃園市將提名參與初選的劉仁照，其於初選期間與退選的市議員楊家俍理性競爭，且民調勝過國民黨立委呂玉玲，顯然也是戰將；高雄市部分，李柏毅為新世代戰將，問政非常有力，同樣基於這3個原則出線。