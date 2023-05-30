郭柯合體！陳玉珍盼「在野陣營能整合」　預告明將回立院見侯友宜

▲陳玉珍（左2）30日見證郭台銘與柯文哲一同為金門城隍爺扶轎。（圖／記者林名揚翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（30日）與民眾黨2024總統參選人柯文哲在金門同台握手，兩人甚至一同「扶轎」，熱絡氣氛讓外界好奇是否「郭柯配」有譜。對此，國民黨籍金門立委陳玉珍表示，郭柯配得考量主客觀因素跟天意，自己並沒有能力促成，也不知道事情會怎麼演變，但她希望最終在野陣營能夠整合；另外，國民黨2024總統參選人侯友宜明將拜會國民黨立法院黨團，陳玉珍也透露已買機票，如果飛機順利起飛，屆時將出席。

金門正舉行浯島城隍遶境巡安，郭台銘、柯文哲與民進黨2024總統參選人賴清德皆受邀30日出席，期間郭柯也因此同台握手超過半分鐘，甚至下午時兩人一左一右共同城隍爺「扶轎」，郭柯兩人互動，陳玉珍皆現場全程目睹。

對於郭台銘與柯文哲30日合體的想法，陳玉珍向《東森新媒體ETtoday》表示，很好啊，他們都到金門祈求兩岸和平、金門能發展更好，今天有這麼多可能成為總統的人來關心金門，她感到很高興。針對郭柯配的機率？陳玉珍說，這得考量主客觀因素跟天意，今天的場合是因緣際會。

記者詢問，是否希望郭柯配參選總統？陳玉珍表示，如同國民黨主席朱立倫一階段、二階段、三階段的講法，她希望所有在野力量能夠整合，大家一起努力。至於自己能否促成郭柯配？陳玉珍說，「我沒什麼能力啦」，這需要天時地利人和。

由於陳玉珍今早稱民意上接受「郭柯配」，記者詢問這個民意是否指金門人？陳玉珍說，她接觸的民意是這樣，金門縣議會議長洪允典也是支持郭，洪所接收的民意也是這樣，「我們接收的是這樣子」。

陳玉珍也說，她不知道事情會怎麼演變，所有事情老天都會給安排，但她希望最終在野陣營能夠整合，「我是遵從朱主席的意思，希望在野陣營可以整合，我沒有說只有『郭柯』，侯友宜也是啊，大家可以好好思考，怎樣對中華民國更好」。

至於今早跟柯文哲同班飛機且坐隔壁，兩人聊了什麼？陳玉珍說，有關金門的發展。記者追問有無聊到總統大選相關的組合？陳玉珍回應，就是閒聊，反正什麼都聊。媒體再問，認為郭台銘跟柯文哲誰可以讓中華民國更好？陳玉珍表示，大家分別在不同的崗位上扮演好自己的角色，一起團結合作。

另外明天國民黨立法院黨團將舉行黨團大會，並邀請侯友宜出席。媒體詢問陳玉珍將趕回立法院出席？陳玉珍回應，「會啊、會啊」，她已經訂好明早的飛機了，但現在受颱風影響，風很大，屆時飛機能否順利起飛就要看老天的旨意了。