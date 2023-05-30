郭台銘直奔民宿夜會柯文哲　金門海邊散步稱「我們海誓山盟」

圖文／鏡週刊

鴻海創辦人郭台銘與民眾黨主席柯文哲今（30日）出席金門浯島城隍遶境活動，不但2人上午在廟門口握手致意、合照，後續還2度同框一起抬轎，晚間，郭台銘更直奔柯下榻的民宿，柯郭隨後一起走向民宿附近的海邊坐著聊天，柯郭一天之內3度同框，再度引發外界「柯郭合」揣想。

金門在地人士轉述，郭台銘表達晚上想碰面的想法，約晚上9點半左右抵達柯下榻的民宿，因郭前一個行程喝了不少高粱酒，郭抵達時還帶著酒意，因柯當時正在跟民眾黨人士聊天，沒預料到郭會直奔民宿，表情顯得很驚訝。

據轉述，郭先進到民宿內與柯合影後，便對著柯建議，不如一起散步到海邊「聊一聊」，2人接著在一些民眾黨人士及民眾陪同下走向海邊，並坐在海濱旁聊天，郭還笑著說：「我跟柯市長海誓山盟！」讓旁人都笑了。

本刊掌握，郭台銘結束白天行程後，本人曾主動打電話給柯，表達晚上想碰見的想法，但柯晚上原定與金門縣長陳福海有約，沒想到郭晚上就直奔柯下榻民宿，讓不少柯營及民眾黨人士吃驚郭的「行動力」。

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