酒店妹遭多人「輪流性侵」全裸扛上樓！2男被起訴逆轉判無罪

▲小花到恩客家中坐檯飲酒，結果遭到多人輪流性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

台北一名酒店妹小花（化名）先前接到任務，前往恩客吳男家中飲酒坐檯，沒想到下樓上廁所時遭到多人輪流性侵，還因為累得睡著，被全裸扛上樓，清醒後崩潰報案，一狀告上法院。不過案件經過審理，高院更一審改判2人無罪，全案仍可上訴。

根據判決書內容，吳男2016年間邀請朋友到自家7、8樓的樓中樓住處飲酒，喝了酒以後興致上來，於是打電話給酒店經紀人，請小花來坐檯，小花接獲任務後，大約1小時左右就抵達現場。

幾人一路玩到凌晨，小花原先與恩客在8樓飲酒，因為有尿意，於是走下7樓上廁所，沒想到一出門就遭吳男粗暴對待，被壓在沙發上、拖到廁所中性侵。好不容易熬了過來，小花一走出廁所門口，又遭到梁男以同樣的手段性侵，最後實在累得睡著，才被吳男、梁男扛上8樓房間。

直到當天凌晨3點多，小花又從睡夢中驚醒，感覺遭到觸摸，沒想到是吳男、梁男又伸出魔爪，她也因此被蹂躪到快要天亮，身上也出現多處刮傷、瘀傷，最後是趁著空隙才逃出魔爪、與經紀人聯絡報警提告，指控遭到多人性侵。

▼小花指控，她從廁所出來，結果遭到吳男、梁男輪流性侵。（示意圖／123RF）



事後吳男、梁男都否認性侵。吳男辯稱，他們在8樓喝酒時有玩遊戲，說好若小花輸了，他就可以親吻胸部，且大約過了3、40分鐘左右，他就回到7樓與女友在房間睡覺，等到睡醒小花已經離開，根本不曉得發生什麼事，且小花離開的時候步伐穩定、手裡還拿著飲料，相當不符合常理。

吳男的辯護人主張，小花說酒醉後遭到輪流性侵，卻不斷改口，一開始說5、6人，後來又增至9人，且性侵地點、方式都無法清楚說明，內容十分空泛，若真的遭到侵害，為何不是馬上離開，而是等到酒店帳單中坐檯的時間結束才走，且衣衫、頭髮都十分完整。

梁男則表示，確實與小花有發生2次性行為，但因為小花是酒店人員安排來陪酒、性交易的，當時一群人喝酒玩遊戲，期間小花喝不下了，於是他徵得同意後，帶小花到7樓房間發生2次性行為，完事後又回到樓上喝酒。

梁男提到，小花後來坐檯時間到了就離開，他也付清了坐檯、性交易的費用，在這次事件發生以前，都有叫酒店小姐來坐檯的經驗，卻沒有一個像小花這樣要求賠錢，根本就是在恐嚇。

此外，小花與酒店人員討論賠償事宜時，對方說出「我知道妳受委屈，但因為妳今天自己是S出，妳也有喝酒，我知道很多人…」，小花當時則回應，根本不曉得自己有沒有被下藥，對於「S出」這件事則沒有否認。

吳男、梁男在一、二審的過程中，都被判了7年10個月的有期徒刑，不過高等法院更一審審理時，認為小花說詞反覆，一下子說5、6人，一下又說9人，且對於「S出」這件事並未否認，採信了梁男的說法，且小花的胸部驗出吳男的DNA，也與吳男的說法相同，因此改判2人無罪，全案仍可上訴。