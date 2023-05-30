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被控聯手性侵酒店妹　2男原本7年10月重刑逆轉無罪

▲▼示意圖,性侵,情感,絕望,男孩,挫折,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,社會。（圖／123RF）

▲酒店妹被叫出場坐檯，卻遭侵犯。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市吳姓男子邀請朋友到家中飲酒，並聯絡酒店小姐小佩（化名）到場同歡。而檢方起訴，認為吳男與另名友人梁男，趁著小佩上廁所後，輪流、共同對小佩性侵得逞。一二審均將2男重判有期徒刑7年10月，案經撤銷發回，高院更一審30日卻改判2人無罪。可上訴。

檢方起訴指出，吳男2016年11月中，在晚間7點多邀請朋友到自己位在蘆洲，7、8樓的樓中樓住處中飲酒同歡。到了9點多，吳男又打電話給酒店經紀人，商請小佩出場坐檯，小佩約在1小時後抵達，隨即到8樓與眾人飲酒。凌晨12點半，小佩到7樓上廁所，但上完廁所後，就開始一連串的痛苦。

具小佩供稱，她從廁所一出門，就看見吳男，吳男隨即粗暴地將她壓制在沙發上，又強拖到廁所中，不顧她連聲說「不要」，性侵得逞。吳男離去後，小佩再度從廁所中離開，這時換成梁男出現在門口，他也粗暴地對小佩性侵得逞；小佩遭連續侵犯後，已經累到睡著，最後被全裸扛上8樓房間。

但惡夢還沒結束，到了凌晨3點多，小佩感覺遭人觸摸而醒來，發現吳男、梁男竟在身旁，2人隨即聯手對小佩性侵，直到4、5點為止。小佩手腳都出現瘀傷，最後趁隙逃出，立刻聯絡經紀人後報警。檢警根據監視器畫面、小佩的供詞，以及其他客觀證據對吳、梁2人提起公訴。

一二審法院均認定2人有罪，均重判有期徒刑7年10月。案經撤銷發回，高等法院更一審審理後，認為當時小佩供稱遭到吳男、梁男在內的現場6、7人輪流性侵，供詞前後反覆；另外也根據DNA檢驗結果，無法證明其他人也有性侵。更一審因此認定小佩說詞反覆，依照罪疑有利被告原則，改判2人無罪。

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