淫男撿屍正妹「拍性愛片+私密特寫」　捐錢求緩刑法官不准

▲台北金融業謝姓男子在餐酒館聚會後，竟撿屍同行的女子，還拍下性侵過程。（圖／翻攝自圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北謝姓男子和女子小琪(化名)互不相識，都應友人邀約前往餐酒館一同飲酒聚會，散會時謝男見小琪泥醉竟起色心，叫了計程車將她載到旅館性侵，還用手機錄下性愛過程和身體私密特寫，讓小琪清醒後崩潰報警。台北地院審理，認為謝男犯行屬實，依犯乘機性交罪，處3年2月徒刑，全案還可上訴。

判決指出，小琪應朋友邀約，於去年7月15日晚間10時許，前往餐酒館飲酒作樂，喝到隔天凌晨2時，同席的謝男見小琪已不勝酒力，遂搭計程車將小琪帶到萬華區一處旅館投宿。

兩人抵達旅館後，謝男攙扶已無法自行行走的小琪入房，趁她泥醉性侵得逞，同時還用手機拍攝性愛過程，及她的身體私密特寫。小琪清醒後發現自己受侵害，報警處理。

全案審理時，謝男坦承犯行，透過律師向小琪男友表示，願意賠償小琪的痛苦，不過小琪受創太深，無意願和謝男調解。謝男律師又表示謝當下喝太多，已參加戒酒門診，且為改善性別平等觀念，去學習相關課程，也捐錢給婦女團體，希望引起法官同情給予緩刑。

不過法官認為，謝男為滿足一己私慾，趁小琪酒醉不能抗拒性交，又以手機竊錄過程，犯行屬實，審酌他無前科、素行尚佳，依犯乘機性交罪，處3年2月徒刑，全案還可上訴。