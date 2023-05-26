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TTE台北旅展行銷桃園＋世客博　樂遊桃園展攤打卡送好禮

▲TTE台北旅展行銷桃園＋世客博

▲TTE台北旅展樂遊桃園展攤，打卡送好禮。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

被喻為上半年度、全台規模最大、最具指標性旅展的「TTE台北國際觀光博覽會」26- 29日於世貿一館盛大開展。桃園市政府觀光旅遊局為搶攻國內旅遊市場今年首度共同參展，結合世界客家博覽會及桃園海客遊程主題宣傳推廣，讓現場民眾深入認識、體驗桃園！

▲TTE台北旅展行銷桃園＋世客博

桃園展攤以「世界客家博覽會」為主題，邀請民眾8月11日至10月15日到桃園來做客。市府觀旅局局長周柏吟表示，世客博主副展區位於桃園機場捷運A17-A19站，分為世界館、臺灣館2大主展館。

▲TTE台北旅展行銷桃園＋世客博

▲周柏吟局長歡迎海內外旅人，來桃園參加世客博並樂遊桃園。（圖／觀旅局提供）

另設8處副展館包含橫山書法藝術館、1895乙未保台紀念公園、海螺文化體驗園區、臺灣客家茶文化館等以「Travel to Tomorrow天光日个客家」為主軸，透過客家音樂、文學、工藝、美食、歷史、信仰以及客家的海外文化呈現客家多元樣貌及元素，此外亦將結合主題市集、系列表演活動及地景裝置藝術等。

桃園展攤邀請民眾按讚「觀光亮點獎遊程-桃園海客」，現場加碼送精美小禮。「觀光亮點獎」票選活動即日起至6月30日止，桃園市政府觀光旅遊局精選「桃園海客-達人領騎守滬相助」遊程參加，由太平洋自行車博物館的達人領騎，沿著濱海綠色隧道，參觀石滬故事館，體驗石滬堆砌、石滬與防風林生態導覽。

想獲得最新最夯的桃園旅遊訊息，即日起到台北國際觀光博覽會A436桃園攤位，帶給您豐富的桃園旅遊資訊；此外，桃園世界客家博覽會也在現場共同設攤，介紹豐富多元的博覽會內容，歡迎大家來桃園館打卡拿見面禮。

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