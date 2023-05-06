桃園成安心露營之都！觀旅局長周柏吟讓桃園美景霸氣外「露」

▲疫情後露營熱潮不退，桃園緊鄰雙北都會區，成為北台灣民眾週休二日出遊好選擇。（圖／翻攝自桃園市政府官網）



記者張惠媛／桃園報導

受過去三年疫情影響，全台瘋露營的熱潮持續發燒，走出戶外、接觸大自然成為休閒旅遊新顯學，身邊突然出現許多露營裝備越買越齊全的朋友，不管是「首露」或是「N露」，好山好水好風景永遠都是吸引凹豆咖的關鍵。緊鄰大台北都會區的桃園市因有許多知名景點，如：拉拉山、小烏來、大溪老街、石門、虎頭山⋯⋯等，成為北台灣民眾旅遊新寵，特色營地也如雨後春筍般出現，正因露營蔚為風潮，安全問題也越發受到關注，台灣近年亦針對露營區合法問題祭出許多規範，而桃園市政府更積極鼓勵及輔導露營場地合法化，並於今年4月完成首件全台農牧用地露營場土地使用許可，提升桃園「露」權、推動安心露營。

▲桃園市觀旅局長周柏吟。（圖／記者周宸亘攝，下同）



觀旅局局長周柏吟一上任就將安心露營方針作為重點執行項目，周柏吟表示：「因為疫情的關係，戶外體驗開始盛行，也帶來台灣蓬勃的露營產業，但我們不希望這個因為疫情而生的產業因為疫情結束而式微，尤其是張善政市長將觀光政策作為重點發展項目，所以我接任觀旅局長後，一直在思考桃園市如何面對疫後觀光市場的變化。」由於露營場申設涉及到農業、水保、地政、建管、消防等多項法規，要讓露營產業不只是曇花一現，系統性地引導相當重要，周柏吟帶領觀旅局同仁設置了露營場輔導管理協調小組，專責處理露營場地設立時的各項問題，並針對現有業者加強輔導，等同於「露營場地合法化懶人包」的概念，大力推動桃園市「安心露營」政策。

桃園市身為六都之一，又是國門所在地，國際旅客到訪數量多，又以鄰近大台北都會區，成為北台灣亮點城市，現代人喜愛遠離塵囂、親近自然，享受超chill的露營氛圍，而桃園市的山區相對來說容易抵達，是週休二日衝一波的好選擇，說到桃園市露營場地優勢，周柏吟提到：「現代人喜歡避世感，但又不想太『原始』，桃園這邊除了中橫、南橫之外，北橫也是一個潛力區域，不只風景好，還能連結到宜蘭、台灣東半部等，且桃園有山林景致也有海邊、客家特色農村等，觀光資源豐富，加上都市的便利性，是觀光綜合能力很高的城市。」周柏吟細數桃園特色。

▲桃園市政府舉辦數場露營法規說明會，協助輔導現行業者合法化。（圖／翻攝自桃園市政府官網）



「基於商業模式的出現，合法化這個概念更加重要，過去我們的露營行為都是三五好友出去搭帳棚過夜就叫露營，但露營場是以場地經營為核心，對消費者進行收費的商業模式，所以這就會有合法性的問題，尤其露營場地多半在山區，安全疑慮更需要考量，為了讓消費者來桃園的露營場可以安心享受環境，我們必須一一檢視露營場的設施、法規、硬體安全上是否合乎規範，也才能保障消費者權益。」周柏吟指出。

▲周柏吟上任後首要推動露營場地合法化，設立露營場輔導管理協調小組，專責處理露營場地設立時的各項問題。



既然要推動政策，一定會遇到困難，「但確保每一個露營場的安全是不能退讓的第一步」，周柏吟說，上任以來推行露營合法化的困難之處在於業者與法規的距離通常比較遙遠，有很多真心想要經營的業者，卻碰到法規規範不足以符合需求的狀況，對既有業者來說誘因不足，也因此桃園市政府不斷在和中央溝通，當務之急就是讓桃園市現有的露營場地以最快的速度合法化。

建立輔導管理協調小組後，桃園市政府不僅有派駐點人員協助，更進一步針對民宿等統整桃園市觀光資源，主動加被動地推進露營場地合法化進程，「目前桃園市有151個露營場，已有超過80場加入輔導計畫，也有許多投資者等待投資桃園市的露營場地。」而自周柏吟上任後，其實已經有所成果，桃園市於4月份發出全台首件農牧用地露營場土地使用許可，就是要讓桃園市獨步全台，提升觀光競爭力。