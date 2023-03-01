桃園旅宿管理連4年獲評鑑特優　前觀旅局長暗諷「割稻仔尾」

▲楊勝評隨同前市長鄭文燦卸任後，回到開南大學任教。（圖／開南大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市市政會議1日召開，市長張善政接受觀旅局呈獻榮獲111年地方政府辦理旅館業及民宿管理輔導績效考核特優獎項表示，近幾年受疫情影響，旅宿業受到不小衝擊，但這段期間桃園市旅宿業者仍秉持專業，維持優良的服務品質，相當不容易！

針對張善政的肯定，前市長鄭文燦主掌市政期間，擔任觀旅局長8年、目前任教開南大學的楊勝評前局長，於臉書發文暗諷，最近外籍生問我什麼是「割稻仔尾」，我說意思是坐享其成、不知感恩！

▲張善政接受觀旅局呈獻榮獲111年地方政府辦理旅館業及民宿管理輔導績效考核特優獎項。（圖／新聞處提供）

楊勝評說，觀光旅遊局連續4年獲得交通部觀光局頒發的旅宿管理特優獎，這要恭喜產業管理科的同仁，因著大家跟業者共同的努力，推動了很多創新的管理策略，包括：優質業者自主管理；取締非法旅館並輔導其合法化及歇業，以保障消費者住宿安全；增加民宿設置區域及輔導措施，讓桃園民宿自104年起成長超過5倍，帶動桃園觀光發展。

▲桃園旅宿管理連4年獲評鑑特優，楊勝評臉書發文暗諷張善政市府團隊「割稻仔尾」、不知感恩！（圖／翻攝楊勝評臉書）

另外，辦理桃園金牌好棧及民宿管家學校，以提升旅宿業品質。這些種種都是一步一腳印的努力成果！而現在的執政者只會數落觀光發展不好，如果真是這樣，那得獎何來，還連續四年！楊勝評直言：做得不夠好的就是要改進，做得好的也應該肯定，這些成果並在此基礎下繼續進步！如果執政者一方面消遣挖苦過去，一方面又延續過去有實績的做法，只會「割稻仔尾」而看不到向前進步的動力！的確令人擔憂！

市府觀旅局長周柏吟今日於市政會議向張善政市長表示，桃園自108年起至111年連續4年於交通部觀光局辦理的「地方政府辦理旅館業及民宿管理輔導績效考核」中榮獲「特優」佳績，顯示桃園多年來在旅宿業管理、輔導及行銷上的成效卓越。