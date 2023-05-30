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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

已開發240套國軍各式模擬系統　中科院：國造潛艦方面技術上可行

▲中科院航空研究所副所長白方平30日在國防部記者會上報告。（圖／國防部提供）

▲中科院航空研究所副所長白方平30日在國防部記者會上報告。（圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

中科院航空研究所副所長白方平今（30日）在國防部例行記者會上，指出至今已開發包含三軍、後備及軍醫等，共逾240套各式模擬系統，且由中科院開發完成的各類無人載具，在系統上都有內建模擬系統。此外，白方平也表示，目前經中科院評估，國造潛艦的模擬器在技術上是可行的，未來將結合軍種實際上運用需求，待完成建案程序後，中科院非常願意承擔這個任務。

國防部30日上午舉行記者會，由白方平報告中科院模擬系統發展背景。白方平指出，　為建立我國模擬器自主能量，中科院自1995年起投入相關技術發展，並逐步掌握關鍵性技術，至今已開發國軍（包含三軍、後備及軍醫）逾240套各式模擬系統。

國軍模擬器運用效益方面可分四項，白方平說，首先是撙節油彈消耗，模擬訓練成本遠低於實際演訓，透過模擬訓練可反覆實施、純熟戰技；其次為降低危安風險，模擬訓練不僅無人員傷亡風險，且可執行高危安訓練課目；三、在減少裝備損耗方面，以模擬訓練裝備替代實裝，能有效降低實裝損耗。最後就是突破場地限制，模擬訓練無場地限制，可結合實地實景施訓，不但可避免軍民糾紛同時能兼具保密性。

中科院模擬系統研發成果則區用空用載具、陸用載具、海用載具、射擊訓練及特殊用途等5類別。空用載具方面有IDF、F-5E、TH-67、AT-3、F-16、T-34、高教機等機型的飛行模擬器，以及直升機戰術訓練系統；陸用載具有戰車射擊模擬器、八輪甲車射擊訓練模擬器、合成畫戰場圖台系統等；海用載具則有劍龍潛艦教練儀、海練一號教練儀、海練四號教練儀、AAV7駕駛模擬器、AAV7射擊模擬器等。

射擊訓練部分，為多武器射擊模擬器、組合型戰鬥射擊系統、單兵射擊模擬器、T91步槍射擊模擬器、VR球型槍塔涉及系統等；至於特殊用途應用上，則有彈射座椅訓練器、空間迷向機、戰場心理抗壓模擬器、實兵模擬接戰系統、戰術戰傷模擬訓練系統等。

另外白方平補充模擬系統在無人機操作訓練上的應用。白指出，由中科院開發完成的各類無人載具，在系統上都有內建模擬系統，針對中大型無人機，會在導控車廂提供內部飛行員的嵌入式訓練；針對外部飛行員，也開始結合AR技術，提供外部飛行員的操作訓練；而針對遊蕩彈藥，則透過操作平板提供程序訓練。

針對近期建置的模擬器，白方平說，新一代勇鷹高級教練機的研製過程中同時納入了先進的地面訓練系統(Ground Based Training System, GBTS)，該系統包含對維修人員的技勤訓練與飛行員的戰術戰技訓練，整合實體機的先進航電裝備及地面模擬訓練系統，訓練範圍涵蓋基礎學科教育、飛行程序訓練、模擬器飛行訓練、實體機訓練，以及運用地空連網架構執行實體機與模擬器的合成化戰術演練訓練，先進GBTS系統可有效節省操作維護成本，提高訓練綜效。

由於潛艦國造預計9月下水，記者會中有媒體詢問，中科院有無針對潛艦國造自製模擬器的規劃、進度如何？白方平表示，目前經中科院評估，潛艦模擬器在技術上是可行的，未來將結合軍種實際上運用需求，待完成建案程序後，中科院非常願意承擔這個任務。

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