一激戰完「妹子急討第2次」他卻不行了　最美博士曝2招！

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人常說的「聖人模式」，就是男生達到性高潮「繳械」後，會瞬間陷入性冷感的狀態。一名女網友日前苦惱求解，表示自己愛愛完會想再來一次，但男友卻很難再次高潮；對此，「最美博士」許藍方提出2個建議，也強調「這不是正不正常的問題，就是每個人狀態不一樣。」

一名女網友透露，與男友做愛完會想要再一次，但第二次男友就只是抽動而已，很難再次高潮。對此，許藍方直言，女生高潮是可以很多次的，那代表妳的第一次很享受，所以會想要再一次；至於男生在射精完，的確難以在短時間內又射第二次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲她建議兩招。（圖／翻攝自YouTube／許藍方博士）

當女生很想第二次時，許藍方建議2點，其一是自己來，第二個則是男生用手或玩具，幫女生再次達到高潮，「部分男生在很興奮的狀態之下，是可以射完第一次後，又馬上接著第二次，但這也不是正不正常的問題，就是每個人狀態不一樣。」

對此，網友們紛紛回應，「男生最想聽到的是：我想要；男生最怕聽到的是：我還想要」、「男生在20多歲左右比較容易，30多歲的人就要看身體狀況了」、「謝謝許美女講解」、「我25歲前都可以瞬間第二次，現在可能要等1個小時以上」、「只有累死的牛，沒有耕壞的田」、「要準備一下玩具」。