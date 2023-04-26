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妹子吃火鍋「偷塞玩具」猛抖呻吟！男友狂偷笑　店員上菜超尷尬

私密處,下體。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

在公共場合需要注意自己的行為，不應該為別人帶來困擾。一名女網友就抱怨，近日去吃火鍋，隔壁坐了一對情侶，但她吃到一半，餘光瞄到女方突然出現不自然抖動，還不停喘氣及呻吟聲，男方看到則不停偷笑，隨即驚覺2人是在「玩玩具」，讓她看了相當傻眼。網友看到後也怒批「很缺德！」

原PO在Dcard發文表示，近日一個人去吃火鍋，開吃大約10分鐘之後，旁邊的座位來了一對情侶，起初她沒有太關注，但有發現女方去櫃檯結帳，回到座位之後突然出現不自然的抖動和扭動。不久後，等到店員上菜，男生開始瘋狂滑動手機，並看著女友偷笑，「那位女生也抖得更厲害並發出一些叫聲，讓那位店員有點尷尬」。

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原PO在吃飯期間，也能明顯感覺到女生的扭動，還不時聽到喘氣和呻吟聲，驚覺這對情侶應該是在玩情趣用品，著實感到無奈。她表示原本想要吃個火鍋放鬆一下，沒想到卻遇到這種事，「就算我是母單，但我也知道這不是正常人會做的事吧？」直言吃完之後覺得很不開心，只好PO文抒發心情。

不少人看到後傻眼表示，「不顧別人的感受都很缺德」、「給妳拍拍，辛苦了，有些人就是家教不好」、「不知下位客人會不會坐到濕濕的椅子」、「我就好奇這樣震動聲不會很大嗎」、「這真的不行，不能回家去嗎？完全不是正常人，單身族要暴走了」、「正常人遇到這種狀況都會覺得有點不舒服吧，畢竟那是公共場所」、「好噁心…吃個火鍋也要玩，到底是多急」。

也有網友建議，「妳可以一直盯著他們，盯到他們尷尬」、「應該直接大喊，你們在幹什麼？女生都發出奇怪的聲音了，你為什麼還要欺負她？」「妳怎麼沒播大悲咒」、「可惜妳自己去吃，不然就可以大聲詢問同伴，是否有聽到什麼奇怪的呻吟聲，讓他們尷尬爆」、「感覺這可以報警，聽起來已經是公共場所猥褻了」、「下次直接跟店員告知就好了，是我就會換位子，有夠噁」。

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