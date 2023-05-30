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正妹司儀車禍險成植物人　語言能力退化「途啡」重啟咖啡人生

記者唐詠絮／彰化報導

24歲正妹陳彥蓉因為車禍重創，醫師宣告可能成為植物人後奇蹟甦醒，經過近3年的復健後，在員林市開了咖啡廳，為她的驚奇之旅再創續篇，也圓了自己的夢。衛福部彰化醫院院長曾孔彥到場祝賀開幕，陳彥蓉感謝院方近3年的醫療幫助，特別捐助社救基金濟助貧病，在瀰漫的咖啡香氣中，帶出暖心的醫病關係。

▲陳彥蓉。（圖／陳媽媽提供）

▲陳彥蓉。（圖／陳媽媽提供）

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▲陳彥蓉。（圖／陳媽媽提供）▲陳彥蓉。（圖／陳媽媽提供）

▲陳彥蓉用愛貓「土匪」為咖啡店取名。（圖／陳媽媽提供）

回顧案發當時，2020年8月12日李姓男子駕車行經台南市永康區大灣路與大灣路1090巷口時，與陳彥蓉所騎機車相撞，陳女當場被撞飛重摔落地，經送成大醫院救治，但因頭部重創，昏迷指數仍只剩下3、被醫生評估將成植物人。

當時醫師建議家屬要準備找安養機構，但家人不願放棄，在立委陳素月的協助下，轉院到彰化醫院，部彰醫師也告訴家人要有長期照護女兒的心理準備，但會全力治療。

▲彰化正妹瀕臨植物人重生開咖啡廳。（圖／陳媽媽提供 及記者唐詠絮攝）

▲陳彥蓉今年到瑞士登白朗峰。（圖／陳媽媽提供）

部彰院長曾孔彥指出，陳彥蓉到院時身體癱瘓，對刺激沒反應，經神經外科等各相關科別會診治療，雖然恢復意識，但幾乎喪失語言和理解能力，後來中醫開始針灸，高壓氧做了84次，語言治療師、物理治療師、職能治療師及心理師也加強復健，才慢慢好轉，經過近3年，除了語言能力比較遲緩，其他已如一般人一樣。

▲彰化正妹瀕臨植物人重生開咖啡廳。（圖／陳媽媽提供 及記者唐詠絮攝）

▲陳彥蓉與哥哥一起開咖啡店。（圖／記者唐詠絮攝）

今天記者也實地走訪咖啡廳，彥蓉與就讀高雄海洋科技大學的哥哥，兩人在店內忙進忙出、陳媽媽回憶2年前在加護病房前，不斷用正能量「明天一定會更好」鼓勵女兒，終於看到女兒一天天好起來，現在只需上語言課程，今年3月還帶女兒去瑞士登白朗峰、少女峰，行前經醫師評估沒問題，但當時只擔心女兒，卻忘了自己的高山症，現在想起來都覺得很不可思議。

▲彰化正妹瀕臨植物人重生開咖啡廳。（圖／陳媽媽提供 及記者唐詠絮攝）

▲陳彥蓉5分鐘手繪素描像。（圖／記者唐詠絮攝）

陳彥蓉說，躺在病床後29天後醒來第一件事，是發現因為開顱手術頭髮全被剃光，不僅插管無法說話，也無法行走，但也因為有家人及醫師群的陪伴及鼓勵，不放棄人生，漸漸地復建，開啟重生之路。

陳媽媽表示，女兒在校園時都是重要場合的司儀，但以往優異的語言能力如今不再復返，也曾因為不知還能做什麼而感概當初死了就不用煩惱。她想到女兒過去喜歡烘焙，常自做蛋糕和手工餅乾，因此她決定在住家開一家咖啡店，讓彥蓉重拾烘焙手藝，不只幫女兒圓夢，也讓彥蓉可以在人群互動中增進語言能力，強化獨立生活的能力，兒子支持她的決定，辭去工作學煮咖啡，和妹妹一起在員林市開咖啡店。

▲彰化正妹瀕臨植物人重生開咖啡廳。（圖／陳媽媽提供 及記者唐詠絮攝）

陳彥蓉說，她的愛貓叫「土匪」，取其諧音為店名；她哥哥陳冠宇表示，另一個涵意是人生途中，休息沈澱喝咖啡。陳彥蓉沖好咖啡，端出餅乾，感謝給她幫助的人。

曾孔彥院長說，彥蓉就像是他的另一個孩子，看著她從癱瘓、沒眼神走到今天的神采煥發、自立生活，真是太歡喜，也拿出1萬元的紅包，指名捐給彰化醫院濟助貧病的社救基金，表達一點她想幫助貧病者的心意。陳媽媽也說，她好幾個月以醫院為家，看到醫護人員的用心，她很感動，以後部彰員工來用餐喝咖啡都打九折。現場的人都感受到，雖然醫病關係常因衝突登上版面，相對的，和諧的醫病關係也是存在的，而且是溫暖的。

陳彥蓉也在現場露一手手繪素描，隨手5分鐘馬上完畫，樂觀的個性及爽朗的笑容，也感染了店內的顧客，最後也用「謝謝」說了國、台及英文三聲帶，感謝大家的照顧，也強調自己一定會越來越好。

▲彰化正妹瀕臨植物人重生開咖啡廳。（圖／陳媽媽提供 及記者唐詠絮攝）

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