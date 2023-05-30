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力爭永續經營　台南東盟不銹鋼提升企業防災力

▲東盟不銹鋼為提升防災能力，特別與台南市消防局第三大隊共同合作，30日舉辦１場辦企業防災自主演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲東盟不銹鋼為提升防災能力，特別與台南市消防局第三大隊共同合作，30日舉辦１場辦企業防災自主演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

東盟不銹鋼秉持「品質第一、信譽至上」的企業核心價值，成功產製中外讚譽的世界級冷軋不銹鋼產品，董事長黃忠誠為了朝向企業永續經營(ESG)方向邁進，也期許再提升東盟公司的防災能力，特別與台南市消防局第三大隊共同合作，30日舉辦１場辦企業防災自主演練。

▲東盟不銹鋼為提升防災能力，特別與台南市消防局第三大隊共同合作，30日舉辦１場辦企業防災自主演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局共出動16台消防車、消防員48人結合東盟不銹鋼廠自衛消防編組員工演練，模擬狀況為廠內研磨機台異常引發離心機下方油屑台車起火，東盟不銹鋼廠立即啓動自衛消防編組進行二氧化碳滅火設備初期滅火、通報避難及安全防護等應變作為，待消防局人車抵達後，廠方指揮官立即與消防指揮官完整交接現場災況，消防指揮官考慮研磨油屑易悶燒致滅火不易，下令消防人員以耐高溫防火毯覆蓋起火油屑台車，再由廠方以推高機移至戶外空地進行射水滅火。

▲東盟不銹鋼為提升防災能力，特別與台南市消防局第三大隊共同合作，30日舉辦１場辦企業防災自主演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲東盟不銹鋼為提升防災能力，特別與台南市消防局第三大隊共同合作，30日舉辦１場辦企業防災自主演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲東盟不銹鋼為提升防災能力，特別與台南市消防局第三大隊共同合作，30日舉辦１場辦企業防災自主演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

東盟公司董事長黃忠誠表示，企業本應建構預防、重視訓練、安全零災害的工作環境，此外公司對於各項救災所需的裝備器材採購、訓練均按年度規劃落實執行，東盟公司更鼓勵員工加入義消團隊來接受消防單位培訓，這些有義消身份的員工將做為公司自衛消防編組的幹部，對於這些員工，公司還要給予考績上的獎勵，以培養公司的救災人才與師資。

▲東盟不銹鋼為提升防災能力，特別與台南市消防局第三大隊共同合作，30日舉辦１場辦企業防災自主演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲東盟不銹鋼為提升防災能力，特別與台南市消防局第三大隊共同合作，30日舉辦１場辦企業防災自主演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲東盟不銹鋼為提升防災能力，特別與台南市消防局第三大隊共同合作，30日舉辦１場辦企業防災自主演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，現在消防局推動的企業防災，就是希望透過廠方與消防單位企業防災輔導團隊的互動討論，幫助企業找出潛藏危險因子及研討出最適合企業的災害預防或臨災應變模式。

▲東盟不銹鋼為提升防災能力，特別與台南市消防局第三大隊共同合作，30日舉辦１場辦企業防災自主演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲東盟不銹鋼為提升防災能力，特別與台南市消防局第三大隊共同合作，30日舉辦１場辦企業防災自主演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲東盟不銹鋼為提升防災能力，特別與台南市消防局第三大隊共同合作，30日舉辦１場辦企業防災自主演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第三救災救護大隊陳坤宗大隊長強調，這場演練中，以耐高溫防火毯覆蓋起火油屑台車移往戶外滅火的救災策略，主要是為了避免火勢延燒波及廠內的氫氣BAL退火爐造成氫氣爆炸，也可同步避免救災射水造成價值不斐的研磨設備水損，這就是由消防局及東盟不銹鋼廠充分討論所得到的最佳應變模式。

▲東盟不銹鋼為提升防災能力，特別與台南市消防局第三大隊共同合作，30日舉辦１場辦企業防災自主演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，鼓勵企業應強化風險管控，透過災害預防、人員訓練、安全工作環境建構及與公部門的相互合作，來強化企業自身防災力。這次東盟不銹鋼的企業防災演練，除了其自衛消防編組能在第一時間選擇正確的滅火劑來實施初期滅火、迅速通報119及疏散廠內員工外，更有鄰近的飼料大廠「保生實業」全力支援救災人力、堆高機及滅火器等救災資源，再與消防局共同合作完成火災的搶救與善後工作，將救災「自助、互助、公助」的救災黃金原則充分地展現，也成就企業間相互救災支援的典範。

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關鍵字：

力爭永續經營台南東盟不銹鋼防災

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