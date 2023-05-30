海拔3275m也要禮讓行人　最高斑馬線！合歡山武嶺5月開出4張罰單

▲仁愛警分局於全國最高海拔的武嶺行人穿越道加強禮讓行人執法。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

為洗刷台灣「行人地獄」的污名，警政署為期15日的「行人高發事故路口精緻執法」專案勤務，於全國同步持續執行中；仁愛警分局也配合針對4處行人高發事故路口加強執法，其中「全國最高海拔」的武嶺停車場前行人穿越道，自5月迄今已開出4張未禮讓行人罰單。

警政署本次全國大執法自5月22日起至6月5日止，針對行人高發事故路口加強執法取締，希望提高每位駕駛的安全意識，以建立安全有序的行人交通環境；仁愛警分局也針對仁愛鄉「中正路與楓林巷口」、「仁和路與山農巷口」、「台14甲線9.5公里處清境農場下草原行人穿越道」、「台14甲線31.4公里處武嶺停車場行人穿越道」等4處行人高發事故路口，加強執法取締。

其中屬合歡山著名地標的武嶺亭，經封閉整修一年後，於今年4月重新開放啟用，在武嶺停車場前的台14甲線路段也畫設了黃網線和行人穿越道，成為海拔3275公尺的全國最高斑馬線，以利遊客停車後穿越馬路、登上武嶺亭覽景、拍照打卡。

但因車輛禮讓行人觀念普遍仍顯薄弱，時不時就出現遊客已走上行人穿越道，車輛仍未減速禮讓、長驅而過的驚險畫面；仁愛警分局指出，於5月份至今已告發4起未禮讓行人案件。

仁愛警分局呼籲，用路人行經路口及行人穿越道，務必停車、禮讓行人優先穿越，也將持續針對轄內行人高發事故路口加強執法取締，已提升行人安全。