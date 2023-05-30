快訊／賴品妤建議釐清「李正皓案」真相　拿出更高層次道德責任

▲民進黨立委賴品妤。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨上周宣布支持無黨籍政治評論員李正皓參選新北市立委第9選區（永和）立委，李後遭質疑曾涉嫌以私密影像威脅前女友，但李否認此說法。對此，民進黨立委賴品妤30日表示，在性別平等課題，民進黨必須拿出更高層次的道德責任，建議中央黨部釐清真相，並且採取相應的必要處置措施、審慎的檢討提名與合作策略。

近日有跨派系民進黨青年政治工作者及幕僚發起「請民進黨以行動回應徵召與禮讓爭議」連署，質疑「與曾經偷拍、控制及威脅女性的候選人合作，民進黨要我們相信什麼價值？」聲明呼籲，民進黨提名小組應重新評估是否禮讓李正皓，並說明艱困選區的定義、公布初選民調、選擇徵召及徵召人選的標準，至今已有超過600人加入連署。

而後包括民進黨性別部主任李晏榕、民進黨立委范雲、吳思瑤陸續針對該議題發聲，強調黨應主動進行釐清，也相信黨會這麼做；李正皓則在昨天晚間重申，前女友是因一時氣憤與國民黨前年團同事合謀抹黑自己，爆料者應拿出證據。不過，李正皓並未正面回應判決書中紀錄其向前女友說「當面刪除我不能備份？有一天那些影片自然會消失」等內容，僅在日前稱當時兩人在吵架。

對此，賴品妤今日回應媒體詢問時說明，性別平等是必須堅持的重要價值，婚姻平權、同婚收養、跟騷法制定、性工法修正，都是執政黨實踐理念的證明，隨著數位科技發展，性私密影像犯罪更加氾濫，這幾年，自己與同事們持續促成「性私密影像犯罪防制四法」的三讀，一步步的補上性平拼圖。

賴品妤強調，「在性別平等課題，民進黨必須拿出更高層次的道德責任，這也是我們對於年輕朋友以及支持者的承諾」，黨中央這次希望促成的「Y＋DPP」合作模式，其中Y指的正是年輕世代，代表對年輕人的重視、讓年輕人有機會為國家努力的理念，在這樣的前提下，民進黨內以及支持民進黨的青年政治工作者、幕僚、支持者，其聲音自然該被更加重視。

賴品妤建議，面對這起爭議，中央黨部應釐清真相，並且採取相應的必要處置措施、審慎的檢討提名與合作策略，「我相信，這也是中央黨部即將、也有智慧能做到的結果」。