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《遠見》民調張麗善滿意度創新高　雲林縣府：持續打造農工商大城

▲張麗善率隊三月到東京參加食品展外，赴星馬突破冷鏈系統，把雲林葉菜類透過海運方式賣到新加坡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張麗善三月到東京參加食品展外，赴星馬突破冷鏈系統，把雲林葉菜類透過海運方式賣到新加坡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

《遠見雜誌》昨（29）日公布「2023縣市長施政滿意度調查」，雲林縣長張麗善滿意度與施政分數分別為73.6%及74.5分，雙雙改寫了縣市改制以來新紀錄。此兩項為非六都縣市首長第三名、躍升為4.5星。此次成績張縣長施政滿意度進步、施政分數進步且任內滿意度達到新高，獲得今年《遠見雜誌》的最佳進步獎。縣府表示，透過《遠見》民調，縣府團隊繼續以更踏實和謙卑的精神，落實「雲林上場、加速前進」的城市願景，將雲林縣打造成農工商大城。

根據調查結果，除了施政滿意度73.6%創下新高、較去年增加6.9%，而不滿意度10.8%，相較去年少了5.5的個百分點。在《遠見雜誌》調查的八大面平均分數表現滿意度達69.9%雖然在非六都排名五名，但分數卻是非六都進步最多。

雲林縣雖然是農業大縣，張麗善率隊三月到東京參加食品展外，還特地到武藏野市的長照日照中心觀摩學習來應對雲林縣的高齡化現象，在四月到荷蘭跟法國學習荷蘭治水工程、 和法國國立夏勒維高等偶戲藝術學院簽合作備忘錄，透過不同形式合作交流，讓布袋戲與世界接軌。

▲張麗善率隊三月到東京參加食品展外，赴星馬突破冷鏈系統，把雲林葉菜類透過海運方式賣到新加坡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張麗善率隊三月到東京參加食品展外，赴星馬突破冷鏈系統，把雲林葉菜類透過海運方式賣到新加坡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

赴星馬突破冷鏈系統，把雲林葉菜類透過海運方式賣到新加坡，讓新加坡的消費者品嚐來自雲林優質的新鮮蔬菜產品。除了致力為雲林農產品展通路外，在「醫療衛生」獲得78.6%縣民的肯定。尤其「教育」的部分雲林縣是非六都第三名以外，「道路及交通」「消防及公安」及「觀光休閒」「經濟與就業」滿意度皆有提升，成績亮眼。

雲林縣政府表示，張縣長施政每年都有不同主題，從縣民健康到永續低碳的推動，包括教育、農業發展、文化和環保、經濟、社會福利、交通與治安方面均是任內非常重要的發展項目，致力將雲林打造成農工商大城。

縣府進一步表示，透過《遠見》民調評比各施政面向，縣府團隊也得以檢討改善並持續努力提升施政品質。未來縣府團隊繼續以更踏實和謙卑的精神，落實「雲林上場、加速前進」的城市願景，將雲林縣打造成農工商大城。

 


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