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德國巴歆縣長參訪雲林　縣長張麗善盼25年姊妹縣深化交流

▲雲林縣縣長張麗善迎接德國姊妹縣梅佛邦巴歆縣縣長史騰貝格到訪，期盼兩縣深化交流。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者邱筱茜／採訪報導

德國梅佛邦巴歆縣縣長史騰貝格，以及其他5名官員，千里迢迢來到雲林，進行為期5天4夜參訪行程，縣長張麗善特地前來迎接。

▲▼德國姊妹縣巴歆縣長抵雲林縣政府拜會參訪。（圖／雲林縣政府提供）

▲德國巴歆縣縣長史騰貝格到訪雲林，期盼兩縣深化交流。（圖／雲林縣政府提供）

縣長張麗善親自送上道地古坑咖啡禮盒當成伴手禮，德國巴歆縣與雲林縣自1999年建立友善交流關係，姊妹縣情誼長達25年，這次到訪特別前來參訪雲林縣數位化推動情形。

▲▼德國姊妹縣巴歆縣長抵雲林縣政府拜會參訪。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林縣長張麗善送上道地古坑咖啡。（圖／雲林縣政府提供）

雲林縣縣長張麗善表示，「透過兩縣的科技還有教育，以及農業文化、觀光等各項產業的互相觀摩，讓我們兩縣更近一步發展，那我也由衷希望我們兩縣的縣民，在我們彼此縣府團隊帶領下，能夠更加健康跟幸福。」

▲▼德國姊妹縣巴歆縣長抵雲林縣政府拜會參訪。（圖／雲林縣政府提供）

▲▼德國姊妹縣巴歆縣團隊參訪雲林智慧教育中心。（圖／雲林縣政府提供）

▲▼德國姊妹縣巴歆縣長抵雲林縣政府拜會參訪。（圖／雲林縣政府提供）

德國巴歆縣縣長特別來到雲林智慧教育中心，以及智能居家生活館，參考縣府如何推動數位科技，結合教育、運動、醫療以及居家生活等面向，將雲林縣打造成智慧城市，除了體驗雲林縣數位化的成果，也希望巴歆縣長團隊參訪期間，能好好品嚐在地美食，藉由兩縣城市交流，能夠共享多面向成功經驗，一同打造數位化城市。

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雲林張麗善德國姊妹縣參訪

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