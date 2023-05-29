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受選罷法排黑影響確定退選！　林文瑞：會全力輔選光復雲林海線

▲立法委員林文瑞今日上午前往國民黨雲林縣黨部登記黨內初選。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國民黨立委林文瑞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

立法院26日三讀通過《選罷法》修正案，規定犯賄選罪的人，即使獲判緩刑也不得參選，已獲國民黨提名參選雲林第一選區的現任不分區藍委林文瑞29日也透過臉書發布退選聲明，表示雖然不能參選，仍會全力協助國民黨日後所徵召的候選人，一起完成光復雲林海線的重要使命。

林文瑞先向所有支持他的鄉親朋友以及國民黨的黨員同志們致上最深的遺憾與抱歉。他提到，對於二十年前在水利會擔任員工，不得不聽從指示，擔下替人行賄的行為，並考量不影響日後的工作權及參政權，接受認罪協商，而由法院宣判緩刑。

林文瑞表示，對於這次選罷法的修法，他始終懷著從政初心，希望朝著對國家民主發展有利的方向前進，但令人遺憾的是，民進黨不顧立院長久以來建立的委員會中心主義及台灣民主法治發展，直接否決經過內政委員會七次漫長討論後的修法版本，僅憑黨意就強行通過了如此有違憲爭議的法條。他批評，可見民進黨對於比例原則、不溯及既往等憲政規範及人民之工作權、參政權已不屑一顧，如此「充滿選舉算計」的政治性修法勢必將產生諸多後遺症，將耗費更多國家資源來彌補。

但林文瑞也提到，即便如此，他還是沒有任何的藉口，必須再次向所有愛護他、支持他的朋友們致歉，雖然不能參選，但他相信一定會有強棒接替，他也會全力協助國民黨日後所徵召的候選人一起完成光復雲林海線的重要使命。他強調，本屆立委剩餘的任期，他會秉持一步一腳印認真做事的初心，繼續與大家一起打拼。

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