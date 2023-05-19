端午連假第2波金門加班機來了！再增2208座位　522上午9點開搶

▲端午連假金門第2波加班機，再增2,208個座位數。（圖／記者林名揚翻攝）

記者賴文萱、林名揚／金門報導

為應鄉親返鄉過節需求，端午連假台金管制航線，交通部民航局針對目前需求較高之航線規劃第二波加班機，將於5月22日（周一）上午9時統一開放訂位，共提供2,208個座位數。縣府表示，已請民航局要求航空公司持續注意訂位狀況，視需求適時增班。

這次端午連假，尖峰時段6月21日至6月23日台灣出發往金門方向，以及6月24日至6月26日金門出發往台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，以利有限空運資源獲得更有效利用。

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▲端午連假第2波金門加班機來了！再增2208座位。（圖／記者林名揚翻攝）

為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，旅客應於3日內完成開票（例如5月22日訂票者，應於5月24日前完成開票)，提醒旅客應注意開票期限，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

此外，提醒民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。