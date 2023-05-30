一圖看「強風範圍」！彭啟明點名：北部風颱雨很明顯　明後天更密集

▲鄭明典說明強風範圍。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

記者張乃文／綜合報導

中度颱風瑪娃暴風圈籠罩巴士海峽及台灣東南方海域，中央氣象局持續發布海上警報，並指出，今日起降雨將逐漸增加，降雨主要集中在北部、東半部，明日雨勢會更明。而氣象專家彭啟明也提醒，「風颱雨」就是一陣一陣，北部會很明顯，明後天也會更密集。

氣象局課長林秉煜表示，瑪娃中心距離鵝鑾鼻東南東方470公里，暴風圈籠罩巴士海峽及台灣東南方海域，緩慢朝向北北西移動，明早移動到鵝鑾鼻東方400公里海上，移動速度緩慢，沿海風浪增強，降雨集中北部山區、東北部、東部。

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彭啟明則在臉書時時更新颱風最新動向，同時詢問大家「有感覺到風颱雨嗎？」所謂風颱雨就是會一陣一陣、時晴時雨，「北部會很明顯」，且明後天會更為密集。

▲颱風瑪娃目前動向。（圖／氣象局）

另外，氣象局長鄭明典也分享了強風範圍，並放上一張圖指出，颱風下（南）方有一股由孟加拉灣過來的強風，那是正在增強的夏季風。這股季風過菲律賓後，環繞形成一個季風低壓，瑪娃颱風就在季風低壓內部。而季風低壓的強風和對流區都在「外圍」，颱風的強風和強對流偏在中心附近，兩者結合起來，「強風範圍相當大。」

不過，鄭明典解釋，因為副高偏強，壓抑了季風低壓和颱風北側的對流，致使颱風強度的發展受限，季風低壓也沒有內縮增強現象，颱風環流和季風低壓環流可能會逐漸分岔開。

氣象局說明，今日受環流影響，宜蘭、花蓮、大台北有雨，台東有局部零星降雨，午後中部山區、南部有零星雷雨。明日北台灣雨勢更明顯，且雨區會進一步往南擴展，其中宜蘭山區、新北山區、北花蓮的降雨最為明顯與持續，可能出現局部大雨或豪雨。