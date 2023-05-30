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瑪娃發威！花蓮豐濱鄉海岸公路56.7K路基坍塌　不排除封閉

▲台11線56.7公里大灣北端路基遭海水衝擊淘刷，56公尺長的邊坡、護欄都崩毀。（圖／豐濱鄉公所提供，下同）

台11線56.7公里大灣北端路基遭海水衝擊淘刷，56公尺長的邊坡、護欄都崩毀。（圖／豐濱鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受瑪娃颱風外圍環流影響，東部海岸掀起陣風及巨浪，造成省道台11線56.7公里路基因海水衝擊，邊坡、護欄崩毀，30日公路局調來混凝土護欄應急，並在附近設置自動化影像系統。公路總局表示，必要時不排除暫時封閉。

豐濱鄉公所30日上午接獲通報，濱海公路台11線56.7公里大灣北端路基遭海水衝擊、淘刷，56公尺長的邊坡、護欄都崩毀，公路總局、警方和公所人員都到現場維護民眾通行安全。

第四區養護工程處花蓮工務段表示，29日晚間東部濱海公路就觀測到有4公尺浪高，而台11線61至63公里處人定勝天臨海路段在2015年蘇迪勒颱風時，「人定勝天碑」被巨浪打落海中，附近也有40公尺道路路基流失；56.7公里處同樣遭受海浪衝擊，造成路基損毀。

▲台11線56.7公里大灣北端路基遭海水衝擊淘刷，56公尺長的邊坡、護欄都崩毀。（圖／豐濱鄉公所提供，下同）

公路總局、警方和公所人員都趕到現場維護民眾通行安全，並以混凝土護欄應急。

四工處花蓮工務段指出，已與運研所港灣研究中心、成大水利及海洋工程學系合作，辦理應用影像智慧化技術判識海岸公路及防波堤越波研究，建立自動化影像判識溯升、越波系統，提供浪襲預警的觀測資料供防災應變。

公路總局表示，由於此段臨海道路易受強風及長浪衝擊，影響行車安全，必要時將派員進行長浪現場監看，目前不排除實施機動警戒或暫時封閉管制通行。

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