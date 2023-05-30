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陸預測：瑪娃明轉向東北方　強度將明顯減弱

▲▼陸預測：瑪娃明轉向東北方　強度將明顯減弱。（圖／翻攝中央氣象台）

▲陸預測瑪娃明轉向東北方。（圖／翻攝中央氣象台）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸中央氣象台預測，「瑪娃」颱風明天（31日）將在琉球群島南部海面逐漸轉向東北方向移動，移速逐漸加快，強度明顯減弱。

根據大陸中央氣象台30日上午6時發出的颱風藍色預警，瑪娃昨天（29日）夜間由強颱風級減弱為颱風級，今天（30日）早上5點鐘其中心位於台灣花蓮東南方大約570公里的西北太平洋洋面上，就是北緯20.2度、東經125.4度，中心附近最大風力有13級（40米/秒），中心最低氣壓為960百帕，七級風圈半徑450到550公里，十級風圈半徑180到230公里，十二級風圈半徑80到120公里。

中央氣象台預測，瑪娃將以每小時5到10公里的速度向北偏西轉北偏東方向移動，強度逐漸減弱，31日以後在琉球群島南部海面逐漸轉向東北方向移動，移速逐漸加快，強度明顯減弱。

另外，為了因應颱風靠近，福建省已經要求位於釣魚島海域、閩東漁場東部和閩外漁場的漁船要於6月1日12時撤離到東經121.5度以西海域；要求組織加固養殖漁排，位於平潭、莆田、泉州、漳州沿海養殖漁排上的老弱婦幼要於5月29日14時前全部撤離上岸。

福建省還強調，要加強對沿海海堤、漁港錨地、涉海施工工地、濱海景區和非景區景點等重點區域的巡查，以及龍門吊、塔吊、戶外廣告牌、施工腳手架等高空構築物的排查，提前加固除險，落實好防風防浪措施；要加強對鄉鎮船舶、濱海旅遊船舶的安全管控。

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