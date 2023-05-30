《遠見》民調出爐！蔣萬安滿意度比柯文哲8年還高　北市：繼續前進

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

《遠見雜誌》30日公布最新縣市長施政滿意度調查，在六都市長部分，以國民黨台中市長盧秀燕74.1％為第一，而同黨的台北市長蔣萬安則拿65.8％墊底，但與前市長柯文哲相比，不滿意度從43.1％下降至23.9％。台北市政府發言人殷瑋30日表示，台北市是首善之區，市府團隊一定會繼續前進。

《遠見雜誌》30日最新民調顯示，在六都部分，施政滿意度最高的為台中市長盧秀燕74.1％，其次依序為新北市長侯友宜73.8％、高雄市長陳其邁72.7％、台南市長黃偉哲66.6％、桃園市長張善政67.9％，而台北市長蔣萬安則以65.8％墊底。

不過，過往台北市民被視為標準最嚴苛的市民，導致台北市長滿意度普遍偏低，蔣萬安雖然僅有3.5星，但負評是2010年縣市改制以來最低紀錄，跟前任市長柯文哲相比，不滿意度從43.1%下降到23.9%，減少19.2個百分點，另外施政分數也創8年來的新高65.8分。

針對蔣萬安仍為六都墊底，但施政分數創8年新高，殷瑋30日上午表示，施政相關的調查與評比，市府團隊都會參考，虛心以對，台北市是首善之區，市府團隊一定會繼續前進，拚盡全力，用實際成績回應台北市民的標準與期待。

殷瑋指出，根據媒體發佈的調查新聞稿，台北市的施政分數是8年新高，負評則是縣市改制以來歷年最低，不滿意度較前一年度下降了近20個百分點；若與前一年的施政分數相比，台北市的成長數字位列全國第二，僅次於台中市。而根據北市府研考會1月到4月的3次調查，市府團隊的民調數字呈現成長態勢，符合之前其他調查的趨勢；在政黨中立者群體中，滿意度由10%左右上升至近半滿意。

殷瑋提及，蔣萬安除了感謝同仁的辛苦付出之外，也認為整體施政還有更大的進步空間，一定會和市政團隊一起繼續努力，為市民提供品質更高的公共服務。

▼《遠見雜誌》30日公布全台縣市首長民調。（圖／遠見雜誌提供，點圖放大）