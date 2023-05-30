柯文哲雙城論壇留107萬呆帳　妻陳佩琪霸氣回「開罰我會去繳」

▲陳佩琪PO出與柯文哲的合照，稱「有罰單我會去繳」。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪Peggy）



記者崔子柔／綜合報導

2022年台北市議會要求，若共機、共艦持續擾台則不得動支台北上海城市論壇（雙城論壇）預算，前台北市長柯文哲無視但書照常舉辦，使議會要求柯文哲「自行買單」，而審計處也決議不准核銷，隨著柯文哲卸任，已支出的107.9萬經費成為「呆帳」，只能掛在蔣市府帳上。柯文哲妻子陳佩琪則指出，「罰單交給他，他就會給我，我就會去繳」。

「不知道現在還有沒有共機、共艦持續擾台， 若有，想必我們應該是全面斷絕所有交流了？！政治上我不敢多談， 今天要講的是錢...」陳佩琪昨（29）日在臉書發文表示，柯文哲2017年時在某場合上提到某名人病情，當下就被檢舉，火速收到北市府衛生局的罰單，「老公接到、看到，頭也不抬地就把罰單遞給我，我們已經很有默契了，隔天我就去把錢繳清了」。

陳佩琪指出，現在大家決議（雙城論壇支出）要柯文哲買單，那一旦北市府專責這件事的某局處比照先前衛生局開一張罰單，「交給他，他就會給我，我就會去繳」，先前因為罰單一事，柯文哲就同意她把存摺、印章拿去用，到現在仍是如此。

▲衛生局開給柯文哲的罰單繳費證明。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪Peggy）



陳佩琪提到，柯文哲在結婚第一天就把存摺和印章全交給她，她對這份信任相當感激，「人是互相的，往後的30多年，他有需要用錢的地方，我也二話不說，立刻掏出錢來幫忙他」，但以他們的理財模式來說，「他拿到罰款單，不會自己拿存摺領錢去繳啦，只會像上次一樣把罰單丟給我請我去繳」，因為柯文哲身邊通常沒多少零用錢，最多只會有幾千元的演講費，超過萬元的支出都要由陳佩琪處理。

陳佩琪說，不久前有新聞說他們夫妻的現金存款比8年前剛上任市長時少一百多萬，最近又有消息說他們的存款是三位候選人中最多的一個，有兩千多萬，來對比有人當醫師加從政數十年也只有250萬的現金存款，「不知道這新聞是要表達什麼？候選人的資產為什麼只挑現金出來講」，更提到她過去都買基金，但想到基金買的公司若有中國、大中華名稱她就慘了，就算只是投資小額也會被拿出來鞭，所以她最後才乾脆放現金。

陳佩琪表示，現在監察院網站都可下載財產申報，「要是有人質疑我們，不論是質疑收入，或是質疑支出， 我都可以拿出憑證來證實錢從哪裡來、 錢去哪裡了」，她提到今年報稅時，看見柯文哲去年有一條將近七位數的賣書版稅收入，但印象中沒有收到版稅，讓她相當疑惑，某天詢問柯文哲怎麼回事，「只見他左顧右盼、顧左右而言他，又使出過去常耍的那種X招，以前是藉機看病人溜去醫院，現在是裝忙逃往黨辦公室… 」。

陳佩琪最後分享，她5月20日前幾天才被通知要參加記者會，出席的服裝是2014年柯文哲第一次就職台北市長時穿的那套，「這些年環保意識抬頭，對我個人衣服是越穿越寬鬆，所以覺得舊衣新穿很好哇，我又喜歡帽子，搭上一頂帽飾， 就有一種嶄新、全然不一樣的感覺了」。