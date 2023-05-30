吃迴轉壽司「超扯一幕」害轉盤停止！她目睹5次↑：過幾圈又出現

▲客人把空盤放回轉盤上。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人喜歡吃迴轉壽司，可以自由挑選喜歡的口味，不過，近日卻有網友注意到，竟有客人在吃完壽司後，將盤子再放回轉盤上，「現在的人是怎麼樣了？」貼文曝光後，一票網友也傻眼表示，「可憐，貪小便宜」、「這樣也太沒公德心了吧！如果吃不起就別吃了」。

女網友在臉書社團「爆怨公社」上發文直呼，「現在的人是怎麼樣了？」吃完壽司以後，竟將空盤放回轉盤上，「怎麼沒品到這種地步？」一個小時下來，她就至少看到5個空盤。

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原PO透露，用餐當天轉盤有當機，全部都停止運轉，推測是客人將空盤擺上去所致。而當機當下，她面前剛好就有空盤，因此她也擔心會被誤會，「嚇死了，很怕被誤會！」

▲未被拿取的壽司應該長這樣。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「該不會第一次不知道要放哪，以為要放回去」、「一堆不要臉的都沒在怕」、「衛生觀念堪憂」、「以前還遇過小朋友，每一盤壽司都摸一下」、「現在的水準只能搖頭加嘆氣，見怪不怪了」、「所以都減少去吃這種了」。但也有網友認為，「壽司店出現這麼久了，一定有它的防呆和追究機制，怎麼可能放回去就沒事了」。

原PO也在留言處補充說道，「有吃就該付錢」，而這些空盤「有消失之後，過幾圈又出現不同位置」，所以推斷是不同時間放上去的，她看到後有告訴店員，不過「他們也沒辦法」。