印度巴士載75乘客墜橋10死　整輛底朝天撞爛車頭全毀

▲這起事故造成10人死亡。(圖/翻攝自ANI)

記者詹雅婷/綜合報導

印度30日驚傳重大事故,一輛載著75名乘客的巴士行駛國道時從橋上墜谷,造成10人死亡,另有20人受傷送醫。依據當地媒體捕捉到的現場畫面,整輛巴士翻落後車底朝天,車頭嚴重毀損。

綜合今日印度、NDTV等報導,這輛事故巴士事發當天從西北部旁遮普邦城市阿姆利則(Amritsar)出發,原定前往格德拉(Katra),沒想到行駛在查謨-斯里納加爾國道(Jammu-Srinagar National Highway)途中時,發生意外。

現場畫面顯示,翻落的巴士車頭嚴重損毀,車窗幾乎全破。已知事故地點距離目的地約15公里。

事發後,警方與當地居民趕到現場展開救援行動,調派大型機具要來確認是否有人受困在巴士下方。多名傷者被緊急送醫,已知部分傷者傷勢嚴重。

