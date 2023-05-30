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印度巴士載75乘客墜橋10死　整輛底朝天撞爛車頭全毀

▲▼ 印度巴士墜谷。（圖／翻攝自ANI）

▲這起事故造成10人死亡。（圖／翻攝自ANI）

記者詹雅婷／綜合報導

印度30日驚傳重大事故，一輛載著75名乘客的巴士行駛國道時從橋上墜谷，造成10人死亡，另有20人受傷送醫。依據當地媒體捕捉到的現場畫面，整輛巴士翻落後車底朝天，車頭嚴重毀損。

綜合今日印度、NDTV等報導，這輛事故巴士事發當天從西北部旁遮普邦城市阿姆利則（Amritsar）出發，原定前往格德拉（Katra），沒想到行駛在查謨-斯里納加爾國道（Jammu-Srinagar National Highway）途中時，發生意外。

現場畫面顯示，翻落的巴士車頭嚴重損毀，車窗幾乎全破。已知事故地點距離目的地約15公里。

事發後，警方與當地居民趕到現場展開救援行動，調派大型機具要來確認是否有人受困在巴士下方。多名傷者被緊急送醫，已知部分傷者傷勢嚴重。

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