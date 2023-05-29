遭小貨車輾過…女騎士肢體變形慘死！他肇逃「0剎車再撞人」下場曝

▲台中市太平區中平九街2022年8月間發生嚴重車禍。（圖／民眾提供，下同）

記者戴若涵／台中報導

台中市太平區中平九街2022年8月間發生一起死亡車禍！一名69歲黃姓貨車駕車，先是高速猛撞前方機車後逃逸，接著又撞進一間紅豆餅攤，造成1死1傷的慘劇。事後黃男遭判處應執行有期徒刑1年10月，獲緩刑2年，期間應接受法治教育5場，並付保護管束，可上訴。

回顧整起事發經過，黃男2022年8月23日開著自用小貨車沿台中市太平區中平九街由東往西方向行駛，中午12時34分行經中平九街與太平街口時，從後方追撞上前方的62歲葉姓女騎士並輾過機車，造成葉女受有胸廓變形、左上肢肢體變形、顏面部撕裂傷等傷害，當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救後，仍宣告不治。

黃男撞到葉女後沒有停下車，反倒猛踩油門加速肇事逃逸，繼續沿中平九街由東往西方向行駛，轉彎時毫無剎車地衝進距離事發地點約100公尺遠的一間紅豆餅攤，撞倒紅豆餅攤45歲陳姓老闆娘，陳女全身多處撕裂、擦挫傷、牙齒斷裂、二度燙傷，滿口鮮血被送醫治療，所幸人意識清楚，並無大礙。

台中地方法院審酌，黃男開小貨車上路，應注意車前狀況，並隨時採取必要的安全措施，竟疏未注意追撞葉姓女騎士車尾，並輾壓機車，導致葉女死亡，事後又肇事逃逸，但考量他犯後坦承犯行，已與葉女家屬調解成立並全數賠償完畢，加上他年事已高。

法院最後依照過失致死罪將他判刑1年4月；另依駕駛動力交通工具發生交通事故，致人於死而逃逸罪，判處有期徒刑1年2月。應執行有期徒刑1年10月。緩刑2年，期間應接受法治教育5場，並付保護管束。全案仍可上訴。