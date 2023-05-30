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社會 社會焦點 保障人權

金門2大圓環同時出車禍！她撞噴擋風玻璃　18歲男小跳步下車避災

▲▼ 金門榜林圓環車禍。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門榜林圓環車禍。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、黃資真／金門報導

金門2大圓環昨(29)日連續發生2起車禍！下午4時25分位於金寧鄉榜林圓環1輛轎車與機車擦撞，陳姓女騎士腿部擦挫傷；4時28分新市圓環也發生事故，同樣為轎車與機車碰撞，導致機車女乘客右腳擦挫傷，詳細肇事原因皆有待釐清。

警方說明，第1件車禍於下午4時25分，林姓女子駕駛自小客車由伯玉路往金城方向行駛，行經榜林圓環時，與陳姓女子所騎乘自林湖路往頂堡方向前進之普通重型機車發生擦撞。

陳女遭後方轎車撞到擋風玻璃上再重摔落地，所幸僅腿部擦挫傷，送往部立金門醫院做進一步治療，對雙方駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車之情形。

▲▼ 金門榜林圓環車禍。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼ 金門榜林圓環車禍。（圖／記者林名揚翻攝）

第2件則是在3分鐘後，23歲吳姓男子駕駛白色自小客車沿金湖鎮太湖路2段往1段方向行駛，19歲許姓騎士搭載18歲王姓乘客由太湖路1段，往黃海路繞行新市圓環時發生碰撞，

所幸當時轎車行駛速度不快，許男被撞到時即時反應跳下車，沒有受傷，王女則因穿著短褲，遭倒地的機車壓到，導致右腳擦挫傷，所幸無大礙，雙方同樣無酒駕行為。

警方呼籲，車輛行經交岔路口及圓環應減速慢行，並依路權劃分優先順序，環外車應讓環內車先行，轉彎車應讓直行車先行，左方車應讓右方車先行。

▲▼新市圓環車禍。

▲▼ 金門新市圓環車禍。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼ 金門新市圓環車禍。（圖／記者林名揚翻攝）

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