四川會東縣「缺水警報」！自來水公司呼籲：市民每月洗澡2到4次

▲大陸自來水公司呼籲市民每月洗澡2-4次。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

四川省涼山州會東縣城鎮居民生活飲用水水源告急！近日，當地自來水公司發出通知，呼籲廣大市民節約用水，該通知其中一條「過於頻繁洗澡並不對皮膚健康有好處，每月以2-4次最為適宜」的建議，引發市民關注和熱議。

據《紅星新聞》報導，5月29日，四川涼山州會東縣自來水有限責任公司發布消息，目前，受降雨量影響，會東縣主要飲用水源進入枯水期，加之當前正值農灌用水高峰期，城市供水面臨較大壓力。

通知稱，會東縣城鎮居民生活飲用水水源主要來於坪塘及普發小六隊。由於今年降雨量銳減，兩處水源儲量明顯降低。上述情況可能對城市供水造成影響，如果水源儲量持續告急，公司將採取分時段、分片區供水的方式，盡量滿足市民用水需求。

會東縣自來水有限責任公司呼籲廣大市民節約用水，並分享12條節約用水小竅門給各位用水戶。不過，其中的一條「過於頻繁洗澡並不對皮膚健康有好處，每月以2-4次最為適宜」引發當地一些市民的關注和熱議。

「自來水公司呼籲市民節約用水應該支持，但是覺得夏天一個月洗澡2-4次有些不可思議」，會東縣城區一名居民表示，今年會東降水很少，最近高溫天氣持續，現在用水的確很緊張，「白天在正常供水，但晚上都是分時段供水，晚上12點至次日凌晨6點都停水了。」

對於市民的疑惑，5月29日下午，會東縣自來水有限責任公司相關工作人員表示，一直以來，在供水系統發出的節約用水通知中，有「每月以2-4次最為適宜」這樣一個提法。

「這個可能是冬天發的，冬天一個月洗4次澡還是比較正常」，該工作人員表示，並非說一個月只能洗這麼多次澡，市民也可以根據實際情況用水，「現在水源真的很緊張，主要目的是倡導市民節約用水。」