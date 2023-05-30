　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

四川會東縣「缺水警報」！自來水公司呼籲：市民每月洗澡2到4次

▲▼大陸自來水公司呼籲市民每月洗澡2-4次。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲大陸自來水公司呼籲市民每月洗澡2-4次。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

四川省涼山州會東縣城鎮居民生活飲用水水源告急！近日，當地自來水公司發出通知，呼籲廣大市民節約用水，該通知其中一條「過於頻繁洗澡並不對皮膚健康有好處，每月以2-4次最為適宜」的建議，引發市民關注和熱議。

據《紅星新聞》報導，5月29日，四川涼山州會東縣自來水有限責任公司發布消息，目前，受降雨量影響，會東縣主要飲用水源進入枯水期，加之當前正值農灌用水高峰期，城市供水面臨較大壓力。

通知稱，會東縣城鎮居民生活飲用水水源主要來於坪塘及普發小六隊。由於今年降雨量銳減，兩處水源儲量明顯降低。上述情況可能對城市供水造成影響，如果水源儲量持續告急，公司將採取分時段、分片區供水的方式，盡量滿足市民用水需求。

會東縣自來水有限責任公司呼籲廣大市民節約用水，並分享12條節約用水小竅門給各位用水戶。不過，其中的一條「過於頻繁洗澡並不對皮膚健康有好處，每月以2-4次最為適宜」引發當地一些市民的關注和熱議。

「自來水公司呼籲市民節約用水應該支持，但是覺得夏天一個月洗澡2-4次有些不可思議」，會東縣城區一名居民表示，今年會東降水很少，最近高溫天氣持續，現在用水的確很緊張，「白天在正常供水，但晚上都是分時段供水，晚上12點至次日凌晨6點都停水了。」

對於市民的疑惑，5月29日下午，會東縣自來水有限責任公司相關工作人員表示，一直以來，在供水系統發出的節約用水通知中，有「每月以2-4次最為適宜」這樣一個提法。

「這個可能是冬天發的，冬天一個月洗4次澡還是比較正常」，該工作人員表示，並非說一個月只能洗這麼多次澡，市民也可以根據實際情況用水，「現在水源真的很緊張，主要目的是倡導市民節約用水。」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
手搖飲開幕玩鹹濕露出！　男嗨「真的有摸到」
一圖看「強風範圍」！　專家點名：北部風颱雨很明顯
攻玉山遭落石重砸！　男「頭部凹陷」慘死
北市國小主任爆劈腿7女！　教育局回應
《遠見》首長施政滿意度出爐！　侯友宜5星4連霸、盧秀燕奪6都
快訊／13歲少女遭大浪捲走　遺體尋獲了
快訊／「最強老八」熱火挺進總冠軍賽
館長辦「2024大選線上投票」！　結果曝光
快訊／確定出局！黃捷證實接電話：徵召人選不是我
李坤城生前病容！躺床無法說話　男歌手陪伴惹鼻酸
瑪娃掀長浪！情侶七星潭戲水「秒被吞噬」　她目擊啊啊叫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中方拒絕與美防長見面　陸軍事專家：會見日、東盟最高代表機率高

四川會東縣「缺水警報」！自來水公司呼籲：市民每月洗澡2到4次

不滿日方半導體出口管制　陸商務部長當面提出嚴正交涉

神舟十六號成功發射！37歲戴眼鏡教授桂海潮　成陸首升空載荷專家

兩岸青年創業大賽啟動　高額獎金等你拿

粗心男弄丟「唐伯虎真跡」：值上百萬！網酸：假的可能性極大

淘寶賣200Kg衛星！價格曝光「1.3億元」...網驚呆：到底賣給誰

紅龍魚奪錦標賽總冠軍「464萬賣出」　在重慶可以直接換一套房

黎智英申請「永久終止聆訊」　遭3名「國安法」指定法官駁回

上海創百年來最熱五月天紀錄　徐家匯站測出攝氏36.1度

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

小心！溪流藏致命水洞　強大吸力「捲入難救援」

雨襲宜花！瑪娃10級強風　逗留6天暴風圈侵襲機率曝

正妹遭「大外割壓制」趴地上銬！胸前春光全炸出　失控嗆警原因曝

中方拒絕與美防長見面　陸軍事專家：會見日、東盟最高代表機率高

四川會東縣「缺水警報」！自來水公司呼籲：市民每月洗澡2到4次

不滿日方半導體出口管制　陸商務部長當面提出嚴正交涉

神舟十六號成功發射！37歲戴眼鏡教授桂海潮　成陸首升空載荷專家

兩岸青年創業大賽啟動　高額獎金等你拿

粗心男弄丟「唐伯虎真跡」：值上百萬！網酸：假的可能性極大

淘寶賣200Kg衛星！價格曝光「1.3億元」...網驚呆：到底賣給誰

紅龍魚奪錦標賽總冠軍「464萬賣出」　在重慶可以直接換一套房

黎智英申請「永久終止聆訊」　遭3名「國安法」指定法官駁回

上海創百年來最熱五月天紀錄　徐家匯站測出攝氏36.1度

2小時破3500萬！憲哥親飛新加坡合體王雷　日安玩美新馬大賣

侯友宜嗆排黑「貫徹個人意志」　他困惑：國民黨也貫徹賴清德意志？

同性戀最重判死刑！　烏干達總統簽署「反LGBTQ新法」

誠品股東會改選9席董事　董座：下半年主攻裕隆城、台中2大店點

「支持郭台銘獨立選總統」！　國民黨金門議長：和侯友宜不熟

天使是否交易大谷翔平？　《ESPN》知名記者：不太可能

又見投資詐騙！他加入「胡睿涵Line群組」飆股　千萬積蓄飛了

不是環團抗議！威尼斯運河「詭異螢光綠」謎底解開　全因這1物質

大谷翔平遭球吻哀號、打擊熄火　天使6比4擊敗白襪

白鹿演16歲自嘲臉皮要夠厚　為任嘉倫殉情哭到「這輩子眼淚都流光」

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

大陸熱門新聞

女花13萬報名婚友社怨：沒一個成功牽手

15歲少年為看正妹福利照　刷光母親26萬元

老公砍死柯基犬　她提離婚「夫家全反對」

紅龍魚奪錦標賽總冠軍「464萬賣出」 在重慶可以直接換一套房

2023兩岸青創大賽號召高手來拿獎

小麥收成期百輛收割機卡高速下不去 連續雨天恐發芽現災情

淘寶賣200Kg衛星！價格曝光「1.3億元」...陸網驚呆

陸查獲盜版寶可夢卡牌　總數共88萬張

「挖呀挖老師」是富二代！　豪華家業曝光

4歲男童撐傘從26樓一躍而下

挖呀挖正妹老師「吃飯照流出」

巨幕倒塌「壓住9孩童」　家長瘋狂尖叫

粗心男弄丟「唐伯虎真跡」：值上百萬！

吉林高三少女失蹤半年　遺體在橋邊被尋獲

更多熱門

相關新聞

鋒面挹注全台水庫1795萬噸　南部還待解渴

鋒面挹注全台水庫1795萬噸　南部還待解渴

鋒面過境帶來降雨，水利署統計，全台水庫降雨效益估達1795萬噸，但降雨集中在中部以北，南部旱象尚未緩解，南部水庫預估僅進帳30萬噸。水利署表示，盼下週降雨能進一步替南部解渴，評估全台6月底前能穩定供水。

台南藍軍建議增設再生水廠提高汙水處理率救缺水

台南藍軍建議增設再生水廠提高汙水處理率救缺水

學生提案解決缺水問題　蔡英文：累進式自來水費率可以考慮

學生提案解決缺水問題　蔡英文：累進式自來水費率可以考慮

水費累計費率是必然趨勢？　鄭文燦：經濟部還在規劃階段

水費累計費率是必然趨勢？　鄭文燦：經濟部還在規劃階段

缺水危機未解　高雄老舊管線每天漏水11萬噸

缺水危機未解　高雄老舊管線每天漏水11萬噸

關鍵字：

四川省涼山州會東縣自來水公司缺水

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

鹿希派同居熱戀24歲校花直播主！極品臉蛋曝光

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

劉芒人設翻車「超慘下場曝光」

北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

陳修將性癖曝　證人：打死女前晚玩3P

北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過

即／載滿瓦斯鋼瓶！他自撞安全島慘死

小孩晚睡4危害「長不高、成績差」！最佳入睡時間點曝

瑪娃龜步路過　未來3天走向出爐

林心如被拍「胸前冒出兩點」疑洩激凸！

瑪娃保持距離「平行北上」　最新各國路徑一致了

台鐵集集貓站長「2週後被資遣」！鎮公所證實

《玩很大》罰絲襪套頭「只有她戴一半」！林予晞挨罵回應了

公園出現「外星怪蟲」　竟比貓熊還稀有

更多

最夯影音

更多
有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩
媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面