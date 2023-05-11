高雄鑿井抗旱解缺水危機　老舊管線卻每天「漏光11萬噸水」

▲高雄缺水危機未解，老舊管線卻每天漏光11萬噸水。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄近來面臨缺水危機，即便日前一波鋒面降雨有稍微紓解水情，但旱象挑戰依然持續。高雄市議員陳麗娜今（11）在市議會質詢時直言，高雄鑿井抗旱日增供水13.2萬噸，冒著地層下陷危機，但抽的水竟和自來水公司漏掉的沒差多少，換算起來每天漏水量高達11萬噸，要求高市府向中央爭取經費補助汰換高雄老舊自來水管止漏。

陳麗娜指出，自來水公司推動10年計畫改善漏水率，高雄市由2013年的14.83％，明年會降到7.38%，降低7.45%，看起來成績不錯，但自來水公司每日提供高雄供水量約為140萬噸，換算起來漏水量高達11萬噸。

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▲陳麗娜質詢時直言，鑿井趕不上漏水，要求高雄要專案止漏。（圖／記者賴文萱翻攝）

她接著說，然而水利署今年4月底於高屏溪、荖濃溪沿岸等增鑿50口抗旱水井，日增供水13.2萬噸，抗旱井其實就是抽地下水來應急，可悲的是高雄冒著地層下陷的危機，抽的水竟和自來水公司漏掉的沒有差多少。

陳麗娜認為，高雄沒有儲水設施，每年儲水兩億噸到南化水庫卻拿不回來，想請屏東支援地下水也被拒。她強調，既然想不出更好辦法為高雄開發水源，中央就應專案編列經費，在最短時間內把高雄的漏水率降到1%以下。

對此，水利局長蔡長展表示，會向水公司建議，也會爭取相關經費；自來水公司則回應，水管汰換計畫原核定至明年底，也會向中央反映議員的意見。