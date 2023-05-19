鋒面挹注全台水庫1795萬噸　南部進帳少待解渴

▲水利署統計，全台水庫降雨效益估達1795萬噸，但降雨集中在中部以北，南部旱象尚未緩解。圖為曾文水庫。（圖／經濟部水利署）



文／中央社

鋒面過境帶來降雨，水利署統計，全台水庫降雨效益估達1795萬噸，但降雨集中在中部以北，南部旱象尚未緩解，南部水庫預估僅進帳30萬噸。水利署表示，盼下週降雨能進一步替南部解渴，評估全台6月底前能穩定供水。

根據經濟部水利署統計，18日上午7時到今天下午4時，全台主要水庫預估總降雨效益為1795萬噸水量，並以中部水庫進帳最多約1135萬噸；其中，日月潭（含霧社）水庫預估入流量將達430萬噸為最多，其次則是鯉魚潭水庫390萬噸。

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至於北部的新山水庫、翡翠水庫、石門水庫、鳶山堰、寶山寶二水庫降雨效益合計為630萬噸，石門水庫、寶山寶二水庫預估分別挹注240、150萬噸。

不過，這波降雨對南部水情挹注有限，聯合運用的曾文、烏山頭水庫預估進帳30萬噸。

水利署副署長王藝峰分析，雖然降雨集中在中部以北，但因南部山區降雨挹注，有望提升高屏溪流量，有助於甲仙堰和高屏溪攔河堰的引水，對高雄地區的供水穩定有所幫助。

王藝峰指出，依照中央氣象局評估，這波降雨約可延續到下週二，期待後續有更多降雨，進一步緩解旱象；他表示，評估全台水庫水情，有信心6月底前穩定供水。

根據水利署網站水庫即時資訊，北部主要水庫石門水庫蓄水率為33.59%、翡翠水庫53.61%、寶二水庫69.05%；中部水庫如鯉魚潭水庫41.74%、德基水庫48.34%、日月潭水庫66.7%。

南部水庫水情相對嚴峻，目前曾文水庫蓄水率6.67%、烏山頭水庫45.36%、仁義潭水庫19.26%、南化水庫17.64%。

水情燈號方面，目前台南市、高雄市為「減量供水」橙燈；新竹縣市、台中市及彰化縣北部地區、嘉義縣市為「減壓供水」黃燈；苗栗縣為「水情提醒」綠燈；其餘縣市為「水情正常」藍燈。