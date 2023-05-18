曾文水庫將見底！　台南藍軍建議增設再生水廠提高汙水處理率救缺水

▲台南市議會國民黨團聚焦台南嚴重缺水問題，建議市府增設再生水廠及提高汙水處理率，搶救缺水危機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

曾文水庫蓄水量只剩6.6％，台南市議會國民黨團非常關切嚴重缺水危機，在水利局工作報告時，聚焦在增設再生水廠和提高汙水處理率議題，台南日用水總量約100萬噸，但7座再生水廠每日只能提供3萬多噸再生水，在重度缺水情況下，提升汙水處理率是未來需要加強的區塊。

王家貞說，3月安平場再生水廠通水啟用，五月擴增2萬噸供給，盼能緩解缺水危機，據了解，再生水噸位一直增加，只有工業區等科技業解渴，其他民生用水怎麼辦？台南市政府用心照顧南科火紅的科技業，但真正水情缺水，是否有成立跨局處平台進行省水大作戰？游泳池等場所用水是否應評估？

方一峰指出，台南水情拉警報，南科每日用水量就達23萬噸，占全市每日用水量的四分之一，現在台南不下雨，水庫快見底，全市只有7座再生水廠分布在安平、官田、柳營、虎尾寮、仁德、永康和安南，加上淨水設備每日提供3萬多噸，若水庫真的見底，缺水就會成為夢魘，目前台南汙水處理率只有62.83％，是六都裡最低，竟比新竹、基隆還低，台中市污水處理率成長幅度都達24.6％，若台南能增加汙水處理率，連接再生水廠回收生活用水，才是永續發展之道。

尤榮智說，汙水下水道普及率是現代化城市的指標，台南市目前全力推動汙水下水道工程，永康區投入130億接管10.8萬戶，第一期已完成1.5萬戶，第二期五年內力拼3.4萬戶，原台南市接管普及率已達八成，但原台南縣仍待努力，希望水利局能加強在溪北地區推動汙水下水道計畫，雖然很多行政區都在交通黑暗期，但民眾非常期盼儘速完工，也希望注意路面高低差問題，以免行人或機車行經發生意外。

蔡宗豪表示，沙卡里巴美食聚落容易淹水，今年2月接受攤販陳情後，特別請水利局架設兩座抽水機，一座南北向抽水，一座東西向抽水，目前已架設完畢，未來能處理來自四方的淹水，陶朱公范蠡曾說，『夏則資皮、冬則資絺、旱則資舟、水則資車，以待乏也』，教導我們後人『凡事超前部署』，但台南市民目前最關心的是缺水危機，希望市府除嚴密關注曾文水庫、烏山頭水庫、南化水庫蓄水量，更能滾動調整民生用水的使用。

蔡淑惠說，南區觀光城下方是塩埕大排，上次利南街塌陷一個大洞，赫然發現內有彈簧床等家用品，市場管理處拿著水利局給的說帖，說服攤販們拆遷，因為拆除後會進行排水整治，水質改善景觀規劃，未來下方水質會清澈，在地居民深不以為然，因為三萬多戶家庭污水排入此大排，水質怎會清澈？

林美燕說，從1990年已就啟動安平運河汙水下水道的整治，因為運河惡臭薰人，運河周邊汙水下水道接管率已達7成，再加上側溝箱涵每天已有7.8萬噸的水回流再生處理，但整體環境整治仍有改善空間，因為汙水接管率還有3成落差，巷弄增建先天條件無法排除，是否可考慮其他工法？

李中岑則說，安吉路上正進行汙水下水道工程，可是施工前沒有跟當地居民告知，導致民眾騎車或開車到此處才緊急變換車道，事關交通安全，建議施工廠商在汙水下水道工程前方一百公尺，告知民眾要變換車道，不只安吉路上有這狀況，台南其他行政區也有此狀況，請體醒施工廠商注意防範。