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金髮女在峇里島玩嗨「露下體」　印尼人怒炸：不需要這種垃圾遊客

▲▼丹麥女子在峇里島乘坐於機車後座時張開大腿，邊笑邊露出她的生殖器。（圖／翻攝自IG／niluhdjelantik）

▲峇里島一名外國女遊客坐在機車後座笑鬧，一邊露出她的生殖器。（圖／翻攝自IG／niluhdjelantik）

記者張寧倢／綜合外電報導

峇里島吸引許多國際旅客駐足，但外國人違反當地法律的事件卻時有耳聞。最近有段影片在IG瘋傳，一名丹麥女子在當地乘坐機車後座時張開大腿，邊笑邊露出她的生殖器，讓PO文者忍不住怒罵，「峇里島不需要垃圾遊客。」有印尼媒體指出，影片中的女子現已遭到警方拘留，觸犯色情法最高可能面臨10年監禁。

根據澳洲新聞網報導，印尼鞋類設計師Ni Luh Djelantik 於29日PO出這段影片並以印尼文寫道，「峇里島不需要垃圾遊客！對於那些說我們讓峇里島變荒涼的人，請了解自信與野蠻之間區別。」影片播放次數超過20萬次、7600多人按讚，也讓這名丹麥女子的誇張行為在網路迅速擴散並引起熱議。

調查發現，影片似乎拍攝於峇里島南端海灘度假勝地水明漾（Seminyak），女子於27日在大約15分鐘車程外的一家飯店中，與她的德國籍男性友人一同被移民局官員逮捕，隨後遭警方拘留調查。

據印尼雅加達郵報報導，峇里警察局局長向媒體表示，女子被發現在最近被廣傳的一段影片中，在機車上撩起裙子，張腿對著鏡頭，「我們尚不清楚她的動機。」移民局官員則表示，女子是一名50歲的丹麥公民，於2023年4月9日自伍拉•賴國際機場（Ngurah Rai International Airport）使用落地簽入境，簽證效期至6月7日。

報導指出，印尼法律禁止任何人在公共場合展示裸體、性剝削、性交或其他色情內容，這名丹麥女子若被判違反色情法，可能面臨最高10年有期徒刑，以及最高50億印尼盾（約新台幣1000萬元）罰款。

澳洲墨爾本旅遊公司Intrepid Travel的峇里島業務總經理Ravindra Singh Shekhawat上月受訪時曾表示，據他居住在當地的觀察，只有「非常少」的遊客不遵守法規或不尊重當地文化傳統，但這一比例最近正在上升，包含有部分外國遊客因為未戴安全帽等違規事件而和警方發生激烈衝突。

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