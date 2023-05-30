爸吸毒以為「緬甸軍打過來了」　持槍闖校園強擄小孩！狂逃5小時

▲泰國男子吸毒後出現幻覺，以為緬甸軍隊入侵，竟然帶步槍闖入學校「接兒子」。（圖／翻攝自Facebook／PRDchumphon，下同）

記者張寧倢／編譯

泰國春蓬府29歲男子詹松（Jirapong Janthong）29日吸食毒品後精神恍惚，誤以為緬甸軍隊「打過來了」，還宣稱自己聽見戰鬥機飛行的轟鳴聲，他匆忙地開車到學校，當時還不到上午8點，詹松直接手持步槍闖入校園，威脅老師說他必須立刻接走8歲兒子，隨後開車逃了5個多小時才被捕。

春蓬府公共關係辦公室在官方臉書指出，朗萱區29日上午7點15分，許多家長正在陸續送小孩到Phubodin Pittayalai學校上課，卻有一名男性家長開著一輛白色三菱Pajero SUV停在學校圍欄前，肩上背著一把步槍走進校園，要求接回他就讀2年級的兒子，過程中還憤怒地持槍威脅一名老師，所幸當看見兒子後他隨即冷靜下來，並開車離去。

▲詹松被逮捕後向警方坦承前一天曾吸食毒品。

據泰媒Thaiger報導，這名29歲家長詹松後來向警方供稱，他以為緬甸打算入侵泰國，相信緬軍正在朝著泰國推進，甚至說他聽到戰鬥機的引擎轟鳴聲，由於擔心兒子的安危，才會急忙趕到學校保護兒子。他還說，開車去是為了躲避戰機攻擊，而不是為了逃過警察追捕。春蓬府西北部與緬甸接壤，東部則是泰國灣（暹羅灣）。

詹松接走兒子後去向不明，警方接獲校方報案並展開5個多小時的搜索行動，最終詹松開車回到家中，他的哥哥與母親也及時趕到，在家人的勸說下詹松恢復平靜，將步槍交給警方，並且放開了孩子。詹松被帶至警局接受調查後坦承，自己在28日曾經服用兩片甲基安非他命（甲基苯丙胺），但至29日上午持槍進入校園之前都未曾再碰毒。目前毒品檢驗結果尚未公布。

警方表示，詹松過去就有毒品前科，曾因為分送毒品罪被判處3年8個月有期徒刑，由於他擁有將近4英畝的榴槤種植園，在當地算是相當富有的榴槤果農，住在豪華房產，但大約一年前與妻子離婚後就此獨自生活，8歲的兒子與詹松的媽媽則住在10公里外的其他地區。