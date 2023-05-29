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印尼發現「台灣村」還能用中文訂珍奶！移工返鄉後現況曝光

▲▼非營利組織One-Forty到印尼訪查，關心移工離開台灣後返鄉的近況。（圖／One-Forty提供）

▲非營利組織One-Forty到印尼訪查，關心移工離返鄉的近況。（圖／One-Forty提供）

記者林育綾／台北報導

移工離開台灣返鄉後的生活如何呢？非營利組織One-Forty長年致力於移工教育，近來睽違3年再度到印尼家訪，瞭解移工返鄉後的現況。有人成為高中老師，有人成功經營訂製服專賣店，也有人在印尼台商擔任中文翻譯，運用中文改善家庭環境；甚至還在印尼發現一個「台灣村」，在那裡能用中文來訂珍奶。

One-Forty成立8年來，創辦台灣第一所移工學校，為移工開設中文、理財、電腦、創業課程，讓移工順利融入台灣社會；等到他們回國後，也能夠藉由這些技能，無論是開店創業，或運用中文能力到當地台商工作，打破貧窮的惡性循環，至今已服務超過3000名移工。

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而在疫情前，One-Forty每年都會回到移工的家鄉拜訪，了解返鄉移工的近況，作為未來優化的方向。創辦人陳凱翔說，移工在選擇出國工作的目的地時，通常參考他們身邊人的經驗和意見，「若我們能在台灣提供一個美好的經驗，對於面臨勞動力短缺的台灣而言，將產生一個良性的循環效應。」

▲▼非營利組織One-Forty到印尼訪查，關心移工離開台灣後返鄉的近況。（圖／One-Forty提供）

▲返鄉移工Warti回到家鄉創業，經營服飾業，還親手縫製再婚的婚紗。（圖／One-Forty提供）

此次到印尼訪視，是疫情後暌違3年再度拜訪，其中拜訪一位返鄉移工Warti，當時是One-Forty創業課的學生。當年她為了開設一家服飾店來到台灣，回國後，因離婚而面臨經濟困難，後來運用學習到的概念，以低成本的炸物事業，賺進第一筆資金，重啟服飾事業。

如今Warti 的團隊已成長到18人，還預計將房舍改建成宿舍，為居住較遠的員工提供住宿。由於她所住的鄉下缺乏工作機會，因此Warti希望可以想聘請更多員工，讓更多印尼婦女獲得工作機會。

▲▼非營利組織One-Forty到印尼訪查，關心移工離開台灣後返鄉的近況。（圖／One-Forty提供）

▲返鄉移工Yusni 在台商擔任翻譯，此次還用中文寫給One-Forty 祝福。（圖／One-Forty提供）

另一名返鄉移工Yusni 則在台商擔任翻譯，也在今年晉升為管理職，成為當地員工與台幹間的橋樑。他的中文流利程度，讓許多台籍員工都稱讚他像一位台灣人。

由於Yusni 很喜歡台灣的文化和語言，還透露平時除了關注台灣的新聞外，也會定期收聽台灣 Podcast「好味小姐」、還有聽安溥、蘇打綠的歌，甚至會到電影院看「想見你」。

她靠著在台灣學習的中文技能，擁有穩定的工作與存款，購買人生第一部車，還分享有一次開車載著媽媽時，媽媽激動的說，「我沒想過有一天能夠坐著我女兒買的車。」Yusni說，「雖然在台灣工作很辛苦，但不後悔，因為去過台灣，才有現在的我、現在的工作、現在的生活。」

▲▼非營利組織One-Forty到印尼訪查，關心移工離開台灣後返鄉的近況。（圖／One-Forty提供）

▲返鄉移工Mandala 則成為學校品格教育的老師。（圖／One-Forty提供）

返鄉移工Mandala 則成為學校品格教育的老師，培養學生進入職場的態度，他也在課堂中分享在台灣工作的經歷，偶而還會教學生中文。

One-Forty 此次更意外發現，Mandala所在的印尼西爪哇村落Compreng，在14,882 人中，有45 % 的人都曾在海外當移工，其中就有20％ 的人曾在台灣工作。這裡儼然形成了一個小小「台灣村」，甚至還能用中文訂購飲料，像是「我要一杯珍珠奶茶、兩杯冰紅茶。」

▲▼非營利組織One-Forty到印尼訪查，關心移工離開台灣後返鄉的近況。（圖／One-Forty提供）

▲印尼西爪哇村落Compreng成為小小「台灣村」，村子可見到居民曾在台灣生活過的痕跡，例如菜市場常見的「茄芷袋」。（圖／One-Forty提供）

陳凱翔表示，移工在台灣的學習，延續到印尼，這不僅幫助他們自身賦權，擁有更好的生活。另一部分，也幫助台商在當地擁有了解台灣文化、懂中文的人才。

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