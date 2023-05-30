瑪娃「暴風圈籠罩2海域」　今起雨漸增！氣象局點名雨最大範圍

▲颱風瑪娃暴風圈籠罩巴士海峽、東南部海域。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風瑪娃暴風圈籠罩巴士海峽及台灣東南方海域，中央氣象局持續發布海上警報，並指出，今日起降雨將逐漸增加，降雨主要集中在北部、東半部，明日雨勢會更明顯，其中宜蘭山區、新北山區、北花蓮的降雨最為明顯與持續，可能出現局部大雨或豪雨。

氣象局課長林秉煜表示，瑪娃中心距離鵝鑾鼻東南東方470公里，暴風圈籠罩巴士海峽及台灣東南方海域，緩慢朝向北北西移動，明早移動到鵝鑾鼻東方400公里海上，移動速度緩慢，沿海風浪增強，降雨集中北部山區、東北部、東部。

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今日受環流影響，宜蘭、花蓮、大台北有雨，台東有局部零星降雨，午後中部山區、南部有零星雷雨。明日北台灣雨勢更明顯，且雨區會進一步往南擴展，其中宜蘭山區、新北山區、北花蓮的降雨最為明顯與持續，可能出現局部大雨或豪雨。

▲颱風瑪娃最新路徑預測。（圖／氣象局）

溫度方面，除迎風面溫度較低約28-30度外，其他地區都要嚴防高溫，氣象局發布高溫資訊，今(30)日白天臺中市、臺南市近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。嘉義市、金門縣地區，彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣近山區或河谷有出現36度高溫機會。

另外，今日東南部已出現六米巨浪，東北角、恆春半島、馬祖、東南部海域都要嚴防大浪，今日下半天風力也更強，蘭嶼已有13級風、綠島9級風，桃園到苗栗局部地區有9級風，下午強風範圍擴展到台南、澎湖、金門、南花蓮、北台東、恆春半島等，今日蘭嶼將有11-12級風、綠島及澎湖10-11級風。