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瑪娃現在如小跑步！還會再放慢　1圖看各地風雨時程

（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲各地風雨時程。（點圖可放大／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，蘭嶼今天（30日）已出現13級陣風。天氣風險公司總經理彭啟明表示，中度颱風瑪娃路徑趨勢有些微偏東一些，以每小時7公里速度，向北轉北北西進行，現在大約是小跑步，預期會再放慢。天氣風險也製作「各地風雨時程圖」，讓民眾了解天氣變化。

▼瑪娃颱風緩速前進中。（圖／翻攝彭啟明臉書）

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（圖／翻攝彭啟明臉書）

彭啟明在臉書說，瑪娃未來強度也將會略為減弱一些，但暴風圈半徑仍達300公里，要到周五才會逐步遠離台灣東部海域；今天東半部開始受到外圍雲系影響，將轉有陣雨，北部、東北部也有間歇性偶陣雨，中南部受外圍沉降氣流影響仍較為穩定，甚至炎熱。

▼最新颱風動態。（圖／翻攝彭啟明臉書）

（圖／翻攝彭啟明臉書）

彭啟明表示，蘭嶼今晨已量測到13級的陣風，風力不容忽視；預測颱風路徑稍偏東，但由於暴風圈較大，不僅東半部風力強，西半部強風區域也將逐漸南延至嘉南沿海，周三將延伸到高雄，因此西半部沿岸活動也不宜進行。

▼蘭嶼已出現13級陣風。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

彭啟明提醒，東北部的降雨將越來越頻繁和強烈，預計北宜山區、宜蘭南澳附近的累積雨量將較多，雖然降雨偏向東北部，但中北部深山區的集水區上游有可能累積更多的雨量。

彭啟明指出，預估周四颱風將逐漸向東北轉移、遠離台灣，宜蘭平地、花東的降雨將緩和，桃竹苗、大台北將轉為迎風面，平地仍有部分降雨，山區的降雨情況將持續；周五至周末颱風將進一步遠離，北部降雨緩和、天氣恢復穩定，然而，颱風所引起的長浪情況可能持續到下周一，仍不建議到東北部沿岸活動。

▼颱風今晨5時在鵝鑾鼻的東南東方約490公里海面上。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局持續發布瑪娃海上警報，氣象局說，颱風今晨5時在鵝鑾鼻東南東方約490公里海面上，以每小時7公里速度，向北轉北北西移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽及台灣東南部海面，對巴士海峽及台灣東南部海面構成威脅。

氣象局預報員廖經翔接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，目前來看陸上警報機率滿低的，因它越往北越減弱，7級風暴風半徑有機會變小，碰到陸地機率更低。

▼最新颱風路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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