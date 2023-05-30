瑪娃保持距離「平行北上」　最新各國路徑一致了

▲瑪娃是大型中颱。（圖／翻攝NRL Tropical Cyclone Page）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，中度颱風瑪娃逐漸進入巴士海峽，將轉偏北、平行東海岸前進，與台灣保持一定距離；今日至周四北部山區及東北部山區應慎防大量降雨，所導致坍方、落石的威脅。而最新各國電腦模式模擬、各國官方預報也出爐，路徑幾乎都一致了。

▼最新各國官方預報。（點圖可放大／NCDR）

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▼最新各國電腦模式模擬。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，瑪娃在巴士海峽，北轉後經過的海域，熱含量（OHC）逐漸降低，垂直風切亦稍增強，強度逐漸減弱。

吳德榮說，今日至周四瑪娃在台灣東側通過時仍是大型中颱，最新中央氣象局颱風路徑潛勢預測圖顯示，預測瑪娃逐漸進入巴士海峽，將轉偏北、平行東海岸前進，與台灣保持一定距離，由於是大型中颱，其暴風圈仍將先後通過東側各海域，警戒區亦將逐步調整，應注意氣象局最新資訊。



吳德榮指出，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至周五瑪娃在巴士海峽迴轉，並偏北緩慢移動；今日至周四迎風面北部、東半部及各地山區有局部陣雨，北部山區及東北部山區應慎防大量降雨，所導致坍方、落石的威脅，背風面中南部平地天氣穩定、氣溫偏高，沿海應注意強風，避免海邊活動。

吳德榮表示，周五瑪娃對陸地影響減小，北部、東半部仍有局部陣雨，雨勢趨緩；周六至下周一瑪娃減弱，轉向東北東、經琉球附近，向日本南方海面前進，台灣天氣好轉，各地晴時多雲，山區午後及花東有局部短暫陣雨的機率。

▼颱風今晨5時在鵝鑾鼻的東南東方約490公里海面上。（圖／氣象局）



氣象局持續發布瑪娃海上警報，氣象局說，颱風今晨5時在鵝鑾鼻東南東方約490公里海面上，以每小時7公里速度，向北轉北北西移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽及台灣東南部海面，對巴士海峽及台灣東南部海面構成威脅。

氣象局預報員廖經翔接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，目前來看陸上警報機率滿低的，因它越往北越減弱，7級風暴風半徑有機會變小，碰到陸地機率更低。

▼最新颱風路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）

