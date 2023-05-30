瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

▲瑪娃龜速移動中。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

瑪娃龜速大迴轉！中央氣象局持續發布中度颱風瑪娃海上警報，氣象局預報員廖經翔表示，今天（30日）到周四受到颱風外圍環流影響，東北部和北部山區雨量有機會達到大雨或豪雨；另外，颱風現在走滿慢的，預估越往北越減弱，陸上警報機率滿低的。換言之，代表放颱風假的機率低。

氣象局說，颱風今晨5時在鵝鑾鼻東南東方約490公里海面上，以每小時7公里速度，向北轉北北西移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽及台灣東南部海面，對巴士海峽及台灣東南部海面構成威脅。

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▼颱風今晨5時在鵝鑾鼻的東南東方約490公里海面上。（圖／氣象局）



氣象局提醒，今日巴士海峽及台灣附近各海面風浪增大，基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，尤其東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有6米以上浪高，請避免前往海邊活動。

氣象局指出，今日蘭嶼易有11至12級強陣風，綠島及澎湖將有10至11級強陣風，新竹至台南、恆春半島、東南部沿海空曠地區及馬祖、金門將有8至9級強陣風，桃園以北、東北部及東部沿海空曠地區亦有較強陣風。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



廖經翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周四受到颱風外圍環流影響，迎風面北部、東半部有短暫陣雨，其中東北部和北部山區有機會達到大雨或豪雨，而午後中南部和各地山區有局部短暫陣雨。

廖經翔說，周五依舊颱風外圍環流影響，颱風可能來到宜花外海，雨區集中在北部、東北部，北部山區有局部較大雨勢機率；周六、周日吹北風，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；下周一各地多雲到晴，午後山區有零星短暫雷陣雨。

廖經翔分析，颱風現在走滿慢，最近幾小時往北走的分量多一些，對台灣主要影響是浪和風較明顯，目前來看陸上警報機率滿低的，因它越往北越減弱，7級風暴風半徑有機會變小，碰到陸地機率更低；未來24到48小時算颱風較靠近時間，中心距離台東約400公里。

▼瑪娃龜速大迴轉。（圖／氣象局）

