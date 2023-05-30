　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲瑪娃龜速移動中。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

瑪娃龜速大迴轉！中央氣象局持續發布中度颱風瑪娃海上警報，氣象局預報員廖經翔表示，今天（30日）到周四受到颱風外圍環流影響，東北部和北部山區雨量有機會達到大雨或豪雨；另外，颱風現在走滿慢的，預估越往北越減弱，陸上警報機率滿低的。換言之，代表放颱風假的機率低。

氣象局說，颱風今晨5時在鵝鑾鼻東南東方約490公里海面上，以每小時7公里速度，向北轉北北西移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽及台灣東南部海面，對巴士海峽及台灣東南部海面構成威脅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼颱風今晨5時在鵝鑾鼻的東南東方約490公里海面上。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局提醒，今日巴士海峽及台灣附近各海面風浪增大，基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，尤其東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有6米以上浪高，請避免前往海邊活動。

氣象局指出，今日蘭嶼易有11至12級強陣風，綠島及澎湖將有10至11級強陣風，新竹至台南、恆春半島、東南部沿海空曠地區及馬祖、金門將有8至9級強陣風，桃園以北、東北部及東部沿海空曠地區亦有較強陣風。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

廖經翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周四受到颱風外圍環流影響，迎風面北部、東半部有短暫陣雨，其中東北部和北部山區有機會達到大雨或豪雨，而午後中南部和各地山區有局部短暫陣雨。

廖經翔說，周五依舊颱風外圍環流影響，颱風可能來到宜花外海，雨區集中在北部、東北部，北部山區有局部較大雨勢機率；周六、周日吹北風，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；下周一各地多雲到晴，午後山區有零星短暫雷陣雨。

廖經翔分析，颱風現在走滿慢，最近幾小時往北走的分量多一些，對台灣主要影響是浪和風較明顯，目前來看陸上警報機率滿低的，因它越往北越減弱，7級風暴風半徑有機會變小，碰到陸地機率更低；未來24到48小時算颱風較靠近時間，中心距離台東約400公里。

▼瑪娃龜速大迴轉。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝
綠營高雄左楠立委傳黃捷出局　周玉蔻深夜批「超級討厭民進黨」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

瑪娃保持距離「平行北上」　最新各國路徑一致了

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

凌晨連2震　最大規模4.0、震度3級

為什麼男生就愛「女生的胸部」　許藍方曝重要原因：有安全感

今彩539頭獎1注中獎　800萬獎落這縣市

快訊／花蓮近海00：27發生規模4.0地震　最大震度3級

颱風瑪娃海警發布　中央災害應變中心開設加強因應

近4年無颱風登陸 　瑪娃「沿海上警報邊緣走」　颱風假微乎其微

Live／中颱瑪娃路徑有變數　氣象局23:40說明最新動向

11款湯麵熱量排行榜曝光　餛飩麵「藏地雷」竟排第三

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

雨襲宜花！瑪娃10級強風　逗留6天暴風圈侵襲機率曝

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

正妹遭「大外割壓制」趴地上銬！胸前春光全炸出　失控嗆警原因曝

Hebe.Selina讚她「是S.H.E的驕傲」　Ella哽咽哭了：我沒讓她們失望！

瑪娃保持距離「平行北上」　最新各國路徑一致了

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

凌晨連2震　最大規模4.0、震度3級

為什麼男生就愛「女生的胸部」　許藍方曝重要原因：有安全感

今彩539頭獎1注中獎　800萬獎落這縣市

快訊／花蓮近海00：27發生規模4.0地震　最大震度3級

颱風瑪娃海警發布　中央災害應變中心開設加強因應

近4年無颱風登陸 　瑪娃「沿海上警報邊緣走」　颱風假微乎其微

Live／中颱瑪娃路徑有變數　氣象局23:40說明最新動向

11款湯麵熱量排行榜曝光　餛飩麵「藏地雷」竟排第三

天道盟小弟毒駕失控脫衣　護女友暴走嗆警！車上搜出大麻+雙刀

瑪娃保持距離「平行北上」　最新各國路徑一致了

薩爾瓦多前總統傅內斯　遭「缺席判決」14年徒刑

面試穿著5個技巧　「關鍵1重點」讓你大幅提升錄取率

反攻要角！　澤倫斯基：美愛國者飛彈系統攔截率100％

綠營高雄左楠立委傳黃捷出局　周玉蔻深夜批「超級討厭民進黨」

北韓證實6月發射一枚間諜衛星　監控美國軍事行動

土耳其艾爾段連任成功　德總理邀訪柏林、普丁促俄土合作

黃仁勳持續投資台灣　輝達2年砸243億建AI研發中心

情慾版挖呀挖「後座男當街摸16秒」　女騎士瞇眼忘了綠燈

懷疑同行與丈夫外遇！ 女運將追車「當街呼巴掌」

生活熱門新聞

瑪娃龜步路過　未來3天走向出爐

高中妹「1穿搭」親戚喊太露！眾人一看傻了

瑪娃台灣旁剎車轉6天　2段紫爆噴雨

國小作業5詭異符號求解答！爸媽被考倒

「高雄10大姓氏」曝　30萬人都姓陳！

黃仁勳台大致詞「RUN」兩派解讀吵翻

近4年無颱登陸　瑪娃颱風假微乎其微

孕婦遭家暴！醫師神救援「竟被舉報」　結局超暖心

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

11湯麵熱量排行榜　餛飩麵竟是地雷

搭捷運見「男生1坐姿」！女大生嚇喊「太噁心」

颱風暴風圈變大　最快今晚發海警

「超正檢察官」真實年齡曝光！

今彩539頭獎1注中獎

更多熱門

相關新聞

凌晨連2震　最大規模4.0、震度3級

凌晨連2震　最大規模4.0、震度3級

地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，今天（30日）凌晨發生兩起規模4.0地震，震央都位於花蓮縣近海，其中最大震度3級。

瑪娃海警　中央災害應變中心開設

瑪娃海警　中央災害應變中心開設

近4年無颱登陸　瑪娃颱風假微乎其微

近4年無颱登陸　瑪娃颱風假微乎其微

瑪娃龜步路過　未來3天走向出爐

瑪娃龜步路過　未來3天走向出爐

即／氣象局20:40記者會　說明瑪娃最新動向

即／氣象局20:40記者會　說明瑪娃最新動向

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局颱風廖經翔

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃龜步路過　未來3天走向出爐

陳修將性癖曝　證人：打死女前晚玩3P

小孩晚睡4危害「長不高、成績差」！最佳入睡時間點曝

台鐵集集貓站長「2週後被資遣」！鎮公所證實

少女遭男友刺死　路人猛盯沒阻止

即／一中32年「地標麥當勞」熄燈

兒子總瞇一隻眼！艾莉絲育兒5年才知：長期都看不清

五股公寓大火　在地人看濃煙嚇傻

女騎士遭輾亡！他肇逃再撞人下場曝

BLACKPINK「辱華貼文」默默編輯了！

「TOYOTA全新房車」現身了

撿到悠遊卡剩-9元　他少1動作賠2千

快訊／魔獸要離台了！　時間曝光

少年撞球間撞到人　3人圍毆1中刀

李坤城兒嗆林靖恩「後事都我處理」！鄰居曝：平時很少看到他

更多

最夯影音

更多
媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小
有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面