花蓮地方型SBIR徵件開跑！4大產業優先補助　最高100萬元

▲花蓮「地方產業創新研發推動計畫」即日起至6月14日受理提案申請，最高補助100萬元。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升花蓮縣業者創新研發與創業風氣，強化企業永續發展與成長，花蓮今年「地方產業創新研發推動計畫」（地方型SBIR）即日起至6月14日受理提案申請，最高可獲補助100萬元。

為鼓勵在地特色產業投入創新研發，凡計畫符合深層海水、石材石藝、智慧應用及農業生技等四大產業創新內涵之業者，將酌予優先補助，另新創公司、青年創業、女性創業及原住民廠商屬優先扶植對象，列入加分項目，希望藉由本計畫之執行，鼓勵業者在日益競爭的產業環境積極投入研發創新，強化企業體質，掌握未來新商機。

▲陸德環保表示，透過計畫輔導及經費的挹注，讓創新想法推出並實踐，提供在地家戶預約收垃圾的服務。

縣長徐榛蔚大力推動在地中小企業投入多樣化亮點產品與強化創新研發能力提高產業附加價值，縣府已連續十年辦理計畫，成功輔導82家廠商獲得研發補助經費進行研發轉型。今年度計畫總補助金額達830萬元，盼透過經費的挹注，協助企業導入研發管理制度，掌握創新研發關鍵與激盪創新能量，擾動花蓮產業，振興地方經濟發展。

▲大城農莊透過試量產機能性生物炭肥，讓慣行農法減少15%以上的化肥與農藥使用量。

110年度SBIR服務領域獲補助廠商「陸德環保有限公司」表示，很感謝有機會落實「快垃收」服務，透過計畫輔導及經費的挹注，讓原本停留在腦海裡的創新想法推出並實踐，提供在地家戶預約收垃圾的服務。111年度技術領域獲補助廠商「大城農莊」，透過試量產機能性生物炭肥，讓慣行農法減少15%以上的化肥與農藥使用量，為台灣環境永續與糧食供應盡最大心力。

為讓在地業者更加瞭解地方型SBIR計畫的申請要點，縣府規劃二場次說明會，分別為5月30日「花蓮新創基地」場次及5月31日「玉里鎮中正堂」場次，詳細說明「SBIR計畫介紹及申請須知」與「概念簡報撰寫技巧」，幫助業者提升對計畫構思與規劃之能力，精準掌握計畫撰寫技巧及要領，提高企業提案的成功率。

今年二場次說明會將分別於5月30日花蓮新創基地與5月31日玉里鎮中正堂辦理，歡迎花蓮縣內中小企業者踴躍參加，計畫官網http://ydc.org.tw/sbir2023.aspx