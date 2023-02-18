鳳梨釋迦入菜！台東創意料理食神大賽徵件　總獎金15萬

▲發揮創意上傳食譜即可參加創意料理食神大賽，總獎金高達15萬。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府為展現台東在地特色農產、打造地方特色商品，辦理第三屆台東好食材創意料理食神大賽，以鳳梨釋迦為主題，公開募集民眾創意應用鳳梨釋迦創造特色甜品食譜，即日起至3月24日線上徵件報名，總獎金達15萬元，首獎隊伍可獨得2萬元獎金，歡迎愛廚藝、甜品的族群、料理界高手一起來挑戰，也呼籲國人用新台幣將好「釋」帶回家。

縣長饒慶鈴表示，台東是目前全世界鳳梨釋迦栽培面積最多、生產技術最佳、果品品質最優的產區，所產之鳳梨釋迦果肉較傳統釋迦Q而有彈性，甜度高、甜中帶酸，綜合百香果和鳳梨的香氣，且含有豐富的礦物質鉀、鈣、鎂、維生素C和膳食纖維，屬於營養價值相當高的水果，是能兼顧美味與健康的甜品，目前正值產季，歡迎民眾踴躍選購，自用送禮兩相宜。

▲▼鳳梨釋迦果肉Q有彈性，甜度高、甜中帶酸，綜合百香果和鳳梨的香氣，是能兼顧美味與健康的甜品。

農業處長許家豪指出，第三屆「台東好食材創意料理食神大賽」目前正公開徵求鳳梨釋迦甜品食譜，今年採線上報名(https://event.wonderfulfood.com.tw/)，只要上網登錄分享自製鳳梨釋迦創意甜品，完整說明食材與主題的搭配性，前100名完成報名參賽者另有參加獎二擇一（價值500元以上）。

許家豪進一步說明，第二階段將開放線上人氣投票，並於4月7日線上公告總決賽名單，總決賽將於4月14日在台北市私立志仁高級中學職業進修學校舉辦，現場評分並公開頒獎，首獎隊伍將可獨得2萬元獎金，總獎金達15萬。

農業處表示，第三屆台東好食材創意料理食神大賽期盼透過專業的評審及網路票選等方式，選出最受歡迎及最具市場性的料理，引領鳳梨釋迦產業成為關注及熱銷話題，帶起鳳梨釋迦的食農教育，以及促進民眾認識台東在地特色農產、食材應用與營養價值。

