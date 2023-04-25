總獎金150萬　《2023桃園鐵玫瑰熱音賞》徵件啟動

▲《2023桃園鐵玫瑰熱音賞》徵件啟動。（圖／藝設中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

《2023桃園鐵玫瑰熱音賞》25日於桃園展演中心，辦理徵件起跑記者會。桃園市長張善政表示，桃園是六都中人口最年輕的城市，具備發展流行音樂的良好的環境與條件，「桃園鐵玫瑰」今年邁入第11屆，總獎金高達150萬元，即日起至報名徵件至6月12日截止，歡迎全臺熱愛音樂創作的朋友，踴躍報名參賽，挑戰音樂的無限。

另外，《2023桃園鐵玫瑰熱音賞》與海外國際音樂節合作，將推薦獲獎團隊代表鐵玫瑰熱音賞征戰海外音樂節舞台，用音樂做最好的城市交流。並針對決賽入圍者打造「鐵玫瑰明日之星培訓計畫」，邀請到金獎導師團隊為社會組進行一對一實務培訓課程，而校園組邀請桃園在地「ThERE音樂展演空間」合作策畫創作實務培訓營，針對創作者不同性質及風格進行課程，提供完整系統化的培訓，並為入圍者推薦展演機會，打造一條完整的登台之路。

擔任熱音賞評審團總召-小樹陳弘樹、評審團代表-金曲製作人-陳建瑋、四分衛樂團-虎神，今日也出席記者會。陳弘樹從事音樂產業工作20多年，持續閱聽及發掘音樂新聲，也肯定桃園鐵玫瑰在多年來給予音樂人自由揮灑的舞台，讓音樂向下扎根、向外多面向的發展。

今年賽制擴大辦理，不限比賽曲風及人數之外，不限語言、國籍皆可參賽，歡迎臺灣及海外更多優秀團隊報名參賽，期待今年的賽事可以發掘更多無限創意的作品。